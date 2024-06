Fiscales rusos finalizan acusación contra Evan Gershkovich.

Los fiscales rusos anunciaron un paso importante el jueves en su caso contra Evan Gershkovich, el periodista estadounidense encarcelado, diciendo que habían finalizado la acusación por espionaje en su contra y que sería juzgado en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, donde fue arrestado hace más de un año. El Sr. Gershkovich, de 32 años, debería ser trasladado desde la notoria prisión de alta seguridad de Lefortovo en Moscú para ser juzgado en la ciudad, que está a unas 880 millas al este de la capital rusa, dijo Yevgeny Smirnov, un abogado ruso que ha trabajado en casos similares. Cuando estos casos de espionaje van a juicio en Rusia, suelen durar unos cuatro meses, pero pueden durar hasta un año, y suelen estar cerrados a los medios de comunicación, dijo el Sr. Smirnov en una entrevista telefónica. Si es condenado, el Sr. Gershkovich enfrenta hasta 20 años de prisión. Las autoridades rusas han sugerido en el pasado que podrían estar abiertas a un intercambio de prisioneros por el Sr. Gershkovich, un periodista del Wall Street Journal, pero solo después de que se dicte una sentencia en su caso. Hablando la semana pasada en una reunión con representantes de agencias de noticias internacionales, el presidente Vladimir V. Putin dijo que las agencias de inteligencia de Rusia y Estados Unidos estaban “en contacto sobre este tema”. “Absolutamente tienen que resolverse sobre la base de la reciprocidad”, dijo Putin, refiriéndose a cualquier posible intercambio de prisioneros que involucre al Sr. Gershkovich. La detención del Sr. Gershkovich, el primer periodista estadounidense arrestado por espionaje desde el final de la Guerra Fría, resaltó en qué medida la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha dañado las relaciones entre Moscú y Washington. En un comunicado, los fiscales dijeron que habían determinado que “bajo instrucciones de la CIA” y “usando métodos conspirativos minuciosos”, el Sr. Gershkovich “estaba recopilando información secreta” sobre una fábrica que produce tanques y otras armas en la región de Sverdlovsk. La declaración de los fiscales marcó la primera vez que representantes del estado ruso revelaron detalles de las acusaciones contra el Sr. Gershkovich. La declaración no presentó ninguna evidencia que respalde las acusaciones. El Sr. Gershkovich, su empleador y el gobierno de Estados Unidos han negado la acusación en su contra. El gobierno de EE. UU. ha designado al Sr. Gershkovich como “detenido injustamente”, lo que efectivamente significa que lo considera un preso político. Según el Sr. Smirnov, los servicios de seguridad rusos determinan qué constituye material clasificado y qué no en dichos casos. La defensa no tiene forma de impugnar sus afirmaciones, dijo. “Entendemos claramente que está en prisión para ser intercambiado”, dijo el Sr. Smirnov en referencia al Sr. Gershkovich. Agregó que dependiendo de las conversaciones secretas sobre cualquier posible intercambio de prisioneros, el juicio podría acelerarse para llegar a una sentencia más pronto. El Sr. Gershkovich es uno de varios ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos en Rusia en los últimos años, y su caso ha suscitado temores de que el Kremlin esté tratando de usar ciudadanos estadounidenses como fichas de negociación para ser intercambiados por rusos detenidos en Occidente. Otros incluyen a Paul Whelan, un ex Marine de Estados Unidos, y Alsu Kurmasheva, una editora que trabaja para Radio Free Europe/Radio Liberty. La semana pasada, un tribunal ruso condenó a Yuri Malev, un ciudadano rusoamericano, a tres años y medio en una colonia penal después de que criticara a Rusia, su liderazgo y su guerra en Ucrania en las redes sociales.