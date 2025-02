Fiscales franceses confirman cómo murió la pareja británica

Los fiscales franceses han confirmado cómo murió una pareja británica, cinco días después de que fueran encontrados en su casa rural en el suroeste de Francia. Los cuerpos de Andrew y Dawn Searle fueron descubiertos por un vecino en la aldea de Les Pesquiès, Villefranche-de-Rouergue, el jueves. Las autopsias han confirmado que el Sr. Searle, de 62 años, murió por ahorcamiento y la Sra. Searle, de 56 años, sufrió “múltiples golpes en la cabeza con un objeto romo y de borde afilado”. Los fiscales en Rodez emitieron una actualización sobre el caso, pero las circunstancias que rodean la muerte de la pareja, que se mudaron a Francia desde Escocia hace unos 10 años, siguen siendo poco claras. El comunicado añadió: “La investigación está en curso, especialmente para determinar si la tragedia fue el resultado de un crimen doméstico seguido de suicidio o implicó a un tercero”. La Sra. Searle, que estaba parcialmente desvestida, fue descubierta con una “herida severa en la cabeza” frente a la casa de la pareja alrededor de las 12:27 del 6 de febrero. Se encontró una caja con joyas cerca, pero “no se encontró ningún objeto o arma capaz de causar las lesiones”. Los bomberos que respondieron a la alerta luego encontraron al Sr. Searle, que no tenía “heridas defensivas visibles”, en la parte trasera de la casa y notificaron a la policía. El comunicado dijo que la propiedad “parecía haber sido buscada superficialmente” y se encontró dinero en efectivo en el dormitorio de la pareja. Se están llevando a cabo más pruebas toxicológicas como parte de la investigación, que está siendo dirigida por la Policía de Toulouse. La Sra. Searle creció en Eyemouth en las Scottish Borders, y el Sr. Searle era originalmente de Inglaterra. Vivieron en Musselburgh, cerca de Edimburgo, antes de mudarse a Francia y casarse en Villefranche-de-Rouergue en 2023. Según su página de LinkedIn, el Sr. Searle trabajó previamente en la prevención de delitos financieros en empresas como Standard Life y Barclays Bank. El sábado, el hijo de la Sra. Searle, el ex actor de Hollyoaks Callum Kerr, emitió un comunicado en Instagram en nombre de los cuatro hijos que compartían la pareja. Decía: “En este momento, Callum Kerr y Amanda Kerr están lamentando la pérdida de su madre, Dawn Searle (née Smith, Kerr), mientras que Tom Searle y Ella Searle lamentan la pérdida de su padre, Andrew Searle”. El Sr. Kerr, que interpretó al agente George Kiss en Hollyoaks y ha aparecido en Virgin River de Netflix, pidió que se respetara la privacidad de la familia durante este “período difícil”, y agregó que proporcionarían actualizaciones según corresponda. El joven de 30 años, que acompañó a su madre hasta el altar, también ha lanzado varias canciones country. El Sr. y la Sra. Searle, que habían vivido en la región de Aveyron durante cinco años, fueron encontrados en su casa en Les Pesquiès. El descubrimiento fue hecho por un vecino, que fue a verificar que estuvieran bien cuando no se presentaron para pasear al perro como estaba previsto. El área alrededor de su casa unifamiliar fue sellada mientras se realizaban investigaciones, y la policía local solicitó ayuda de expertos de Toulouse, que está a unos 70 km de distancia. Además de la intensa actividad forense, también se envió un helicóptero y un dron al sitio. Un portavoz de la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido dijo: “Estamos apoyando a la familia de una pareja británica que murió en Francia y estamos en contacto con las autoridades locales”.