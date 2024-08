Fiscales declaran que oligarca rumano pagó a Hunter Biden por influencia.

Los fiscales de EE. UU. en el caso de evasión de impuestos de Hunter Biden lo han acusado de aceptar dinero de un oligarca rumano que buscaba “influir en agencias gubernamentales de EE. UU.”. La acusación es parte de un caso más amplio contra el hijo del presidente, quien está acusado de evadir $1.4m (£1.1m) en impuestos entre 2016 y 2019 mientras gastaba millones en autos de lujo, drogas y escorts. Los republicanos han acusado durante mucho tiempo a Hunter Biden, de 54 años, de “tráfico de influencias”, aunque las investigaciones del Congreso aún no han descubierto ninguna irregularidad. El caso fiscal está programado para ir a juicio en California en septiembre. Ha declarado no culpable de los cargos. Según un documento judicial presentado el miércoles en un tribunal federal de Los Ángeles, el nacional rumano contrató a Biden para trabajos legales en 2015, cuando su padre era vicepresidente bajo el entonces presidente Barack Obama. Aunque el archivo solo identifica al empresario rumano por sus iniciales, GP, los medios estadounidenses lo han identificado como Gabriel Popoviciu, quien en ese momento estaba enfrentando cargos de corrupción en Rumania. En el documento, los fiscales dijeron que planean presentar pruebas de que Hunter Biden y un asociado “recibieron compensación de un principal extranjero que intentaba influir en la política y la opinión pública de EE. UU.” y provocar que EE. UU. “investigue la investigación rumana de GP”. El documento también dice que Biden y su asociado “estaban preocupados de que el trabajo de cabildeo pudiera causar ramificaciones políticas para el padre del acusado” – Joe Biden – y querían ocultar la “verdadera naturaleza” del acuerdo. En total, los fiscales creen que Biden y dos asociados dividieron $3 millones en pagos de Popoviciu. Popoviciu fue condenado a siete años de prisión en una cárcel rumana por cargos de fraude inmobiliario en 2017. Negó cualquier irregularidad. Los republicanos en la Cámara de Representantes – que el año pasado abrieron una investigación de juicio político sobre los lazos comerciales extranjeros de la familia Biden – ya habían expresado preocupaciones sobre los vínculos entre Hunter Biden y Popoviciu. “Te lo dije”, escribió el ala republicana del Comité Judicial de la Cámara en una breve publicación en X, anteriormente Twitter. James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, tuiteó “los registros bancarios no mienten”. Las últimas acusaciones contra Hunter Biden llegan menos de dos meses después de que fuera declarado culpable de los tres cargos en un juicio federal por armas celebrado en Delaware. Aunque enfrenta un máximo de 25 años de prisión, es un delincuente no violento por primera vez y los expertos dicen que es muy poco probable que reciba una sentencia tan larga.