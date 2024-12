Fiscales de Nueva York dicen que la condena penal de Trump debe mantenerse: “La inmunidad del presidente electo no existe”

Los fiscales de Nueva York dicen que el regreso del presidente electo Donald Trump a la Casa Blanca no debería socavar la decisión de 12 jurados que lo encontraron culpable de docenas de delitos en mayo, diciéndole al juez que supervisa el caso que la condena debería mantenerse.

“Este Tribunal debería rechazar la moción de [Trump] de ‘inmediatamente’ desestimar la acusación y anular el veredicto de culpabilidad del jurado basado en el resultado de las recientes elecciones presidenciales”, escribieron los fiscales del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en su presentación, que se hizo pública el martes. “No hay motivos para tal alivio ahora, antes de la toma de posesión del acusado, porque la inmunidad del presidente electo no existe”.

Poco después de la elección de Trump en noviembre, sus abogados defensores prometieron instar al juez Juan Merchan a desechar su acusación en el caso de los “dinero de silenciar” y dejar de lado el veredicto. Hicieron su moción el 2 de diciembre, basando su esfuerzo para desechar la voluntad de 12 jurados que participaron en el juicio de siete semanas en un tema improbable: el hijo del presidente Biden, Hunter. Los abogados de Trump dijeron que el anuncio del polémico indulto de Hunter Biden hacía eco de las quejas de Trump sobre su persecución, afirmando que fue políticamente motivada.

Los fiscales no mencionaron ni a Biden ni al indulto en su presentación de respuesta.

Se opusieron al núcleo del esfuerzo de Trump de dejar de lado su condena. Los abogados de Trump -dos de los cuales están destinados a asumir roles altos en el Departamento de Justicia después de la toma de posesión de Trump- han argumentado que sería inconstitucional para un presidente entrante llevar la carga de un veredicto de culpabilidad alcanzado antes de su elección.

“La sugerencia de [Trump] de que su posterior elección ‘supersede’ el veredicto del jurado es profundamente equivocada”, escribieron los fiscales. “Como este Tribunal instructivo y correctamente señaló al jurado, fueron los jurados seleccionados quienes estaban ‘decidiendo si el acusado es culpable o no’ porque solo estos jurados, no el electorado general, escucharon todas las pruebas en este juicio”.

El expresidente Donald Trump sale del tribunal y se dirige a los medios tras el veredicto en su juicio de “dinero de silenciamiento” en Nueva York el jueves 30 de mayo de 2024.

Los fiscales argumentaron que los abogados de Trump están tratando de “extender efectivamente el período de inmunidad de [Trump] a un momento anterior a su presidencia, al borrar los efectos de una acusación y un veredicto de un jurado que tuvo lugar antes de que fuera reelegido presidente”.

La sentencia de Trump ha sido pospuesta tres veces desde su condena en mayo. Inicialmente estaba programada para el 11 de julio, pero Merchan pospuso esa fecha para que los abogados de Trump pudieran presentar una moción separada para desestimar tras un fallo histórico de la Corte Suprema. La más alta corte del país concluyó a principios de julio que a los expresidentes no se les puede acusar por actos oficiales, y que la evidencia relacionada con su trabajo oficial como presidente no se podía usar en su contra.

Merchan no se pronunció sobre esa moción. Pospuso la segunda fecha de sentencia, el 18 de septiembre, después de que los abogados de Trump argumentaran que estaba demasiado cerca de las elecciones. Después de la victoria electoral de Trump el 5 de noviembre, exigieron que se pospusiera una fecha de 26 de noviembre para la sentencia para poder presentar la nueva moción para desestimar el caso, relacionada con su regreso a la Casa Blanca.

La oficina de Bragg dijo en su presentación que estaría dispuesta a posponer la sentencia y otros procedimientos hasta después del mandato de Trump, que termina en 2029.

“Si [Trump] no es sentenciado antes de su toma de posesión, tampoco hay barrera legal para posponer esa sentencia hasta después de finalizar su presidencia”, escribieron.

La decisión del juez será el último momento en el caso para establecer un precedente histórico. Trump fue la primera persona en ser elegida presidente después de ser condenada por crímenes. Cuando el jurado unánime concluyó en mayo que era culpable de 34 cargos de falsificación de documentos comerciales, se convirtió en el primer expresidente condenado por crímenes. En marzo de 2023, Trump se convirtió en el primer expresidente acusado cuando un gran jurado concluyó que debería ser acusado.

El caso se centró en un encubrimiento de un pago de “dinero de silenciar” a una estrella de cine para adultos. Trump autorizó un plan para ocultar reembolsos a un abogado que hizo el pago días antes de la primera elección de Trump.

Trump se declaró no culpable en el caso y prometió apelar su condena.

