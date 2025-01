Fiscal que investigó a Hunter Biden denuncia las críticas del presidente.

Hunter Biden se declaró culpable de nueve cargos de fraude fiscal federal en septiembre, por lo que enfrentaba hasta 17 años de prisión. También fue condenado por tres delitos graves relacionados con la compra de un arma en junio, por los que podía enfrentar hasta 25 años de cárcel. Las investigaciones sobre el hijo del presidente habían sacado a la luz detalles incómodos y vergonzosos sobre su vida personal, incluyendo su adicción a la cocaína y presuntos pagos a escorts. El presidente Biden mayormente se mantuvo en silencio durante las investigaciones sobre su hijo, pero salió en su defensa en su indulto. “Ha habido un esfuerzo por destruir a Hunter, que ha estado sobrio durante cinco años y medio, incluso ante ataques implacables y una persecución selectiva”, dijo el presidente Biden. “Al intentar destruir a Hunter, han intentado destruirme a mí, y no hay razón para creer que esto se detendrá aquí. Ya es suficiente”. Añadió: “Espero que los estadounidenses entiendan por qué un padre y un presidente tomarían esta decisión”. El indulto cubre el período del 1 de enero de 2014 al 1 de diciembre de 2024, “incluyendo pero no limitado a” los delitos fiscales y de armas por los que fue encontrado culpable. El Sr. Weiss dijo que debido a ese indulto incondicional, no podía tomar “decisiones adicionales de acusación” relacionadas con Hunter Biden durante ese período. “Sería inapropiado discutir si se justifican cargos adicionales”, dijo. El Sr. Weiss ha defendido previamente su investigación sobre el hijo del presidente. En 2023, le dijo al Comité Judicial de la Cámara de Representantes que nunca había habido presión política o interferencia en su trabajo por parte del departamento de justicia. La investigación de Mr. Weiss sobre Hunter Biden fue fuertemente criticada en ambos lados del espectro político. Los demócratas dijeron que estaba politizada y que sentían que Hunter Biden era un objetivo injusto. Los republicanos creían que el departamento de justicia no estaba persiguiendo los cargos lo suficientemente agresivamente y mostrando un favoritismo injusto hacia el hijo del presidente. Las condenas de culpabilidad de Hunter Biden llegaron después de un acuerdo de culpabilidad fallido en 2023. Un juez se negó a aprobar el acuerdo, que los republicanos habían etiquetado como un “acuerdo favorable”, que habría hecho que Hunter Biden se declarara culpable de los cargos de evasión fiscal para evitar los cargos más graves relacionados con armas. En un comunicado publicado el lunes, el abogado de Hunter Biden, Abbe Lowell, criticó al Sr. Weiss por el acuerdo fallido. “El Sr. Weiss también no explica por qué incumplió su propio acuerdo, una reversión que se produjo en el último minuto en el tribunal mientras él y su oficina enfrentaban ataques incendiarios de los republicanos”, dijo el Sr. Lowell.