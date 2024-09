Fiscal ordena a la policía investigar la causa del incendio.

La policía en Kenia ha sido ordenada a investigar las circunstancias que llevaron a un incendio mortal en un internado, que mató al menos a 18 estudiantes con una edad promedio de nueve años. Los investigadores deben “evaluar si la tragedia pudo haber resultado de negligencia y/o imprudencia”, dijo el fiscal jefe en un comunicado. La causa del incendio en el dormitorio de chicos en la Academia Hillside Endarasha sigue siendo desconocida, y 50 estudiantes no han sido localizados. La identificación de los cuerpos se espera que tenga lugar el lunes. El Director de Prosecución Pública Renson Ingonga dijo que la tragedia “evoca malos recuerdos de otros incidentes similares de incendios en escuelas que muchas veces señalan negligencia” y falta de cumplimiento con los estándares de seguridad escolar. “Cualquier persona encontrada culpable hacia la tragedia del incendio será llevada a través del debido proceso de juicio criminal”, agregó en un comunicado. Varios leyes kenianas y un manual de estándares de seguridad escolar establecen medidas de seguridad y protección con las cuales las escuelas deben cumplir. La comisión nacional de género e igualdad de Kenia dijo en un comunicado que los informes iniciales que indican que el dormitorio estaba superpoblado eran “profundamente preocupantes”. El incendio se desató en el dormitorio que albergaba a 156 chicos en la remota área en el condado de Nyeri alrededor de las 23:00 hora local del jueves. Los bomberos se retrasaron debido a malas carreteras, pero las personas que vivían cerca corrieron a rescatar a los chicos. Es una catástrofe más allá de nuestra imaginación”, dijo el portavoz del gobierno Isaac Mwaura en la escuela el sábado. “Es verdaderamente devastador que la nación pierda a tal cantidad de jóvenes y prometedores kenianos. Nuestros corazones están pesados”. Cerca de 50 niños no han sido localizados – algunos se cree que escaparon hacia la comunidad local o fueron recogidos por sus padres sin el conocimiento de la escuela. El Sr. Mwaura dijo el sábado que ahora más de 20 niños han sido localizados, después de que inicialmente se reportara como desaparecidos a 70 el viernes. Instó a los medios a no “apresurarse a hacer conclusiones sobre los números” ya que las pruebas de ADN llevarían varios días. El sábado, investigadores criminales y patólogos del gobierno habían sellado el sitio para su análisis. La identificación de los cuerpos no se llevará a cabo hasta el lunes en un hospital, dijo otro oficial a los periodistas. “Algunos de los cuerpos estaban quemados irreconocibles”, dijo el oficial. Eso significa que los padres, desesperados por noticias, podrían tener que esperar dos días más para conocer el destino de sus hijos. El presidente William Ruto ha declarado un período de luto nacional de tres días que comenzará el lunes. Los incendios en escuelas son relativamente comunes en internados de Kenia, donde se han planteado preocupaciones sobre los estándares de seguridad. En 2022, un dormitorio en el oeste de Kenia se incendió, y varios estudiantes fueron arrestados posteriormente bajo sospecha de incendio provocado. En 2017, 10 estudiantes murieron en un ataque incendiario en la Escuela Secundaria Moi Girls en la capital Nairobi. Al menos 67 estudiantes murieron en el condado de Machakos, al sureste de Nairobi, en el incendio escolar más mortífero de Kenia que tuvo lugar hace más de 20 años. Un informe publicado hace cuatro años advirtió que muchas escuelas secundarias en Kenia no estaban bien preparadas para responder a incendios y no cumplían con los estándares de seguridad del gobierno. El informe del auditor general del país reveló que muchas escuelas carecían del equipo adecuado para manejar brotes de incendios y no estaban construidas de acuerdo con los estándares de seguridad requeridos.