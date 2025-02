Firma de criptomonedas respaldada por Peter Thiel considera salir a bolsa.

Bullish Global, una operadora de intercambio de criptoactivos cuyos inversores incluyen al multimillonario Peter Thiel, está considerando una oferta pública inicial tan pronto como este año, según personas familiarizadas con el asunto.

La compañía está trabajando con Jefferies Financial Group Inc. en la posible cotización, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información es confidencial.

Una OPI vería a Bullish sumándose a un número creciente de empresas en el sector que avanzan con planes para salir a bolsa, ante las expectativas de que el presidente Donald Trump seguirá una agenda pro-cripto.

Dirigido por el Director Ejecutivo Tom Farley, Bullish tiene más de 275 empleados y oficinas en EE. UU., Hong Kong, Singapur, Gibraltar y las Islas Caimán, según su sitio web. Compró el medio de comunicación CoinDesk a Digital Currency Group en 2023 por una cantidad no revelada.

Bullish es una subsidiaria de Block.one, una empresa de software blockchain cuyos inversores incluyen a Thiel, Alan Howard, Louis Bacon y Richard Li, según una declaración anterior. Block.one, cuyo cofundador y CEO Brendan Blumer también ejerce como presidente de Bullish, lanzó la empresa en 2021 y capitalizó a Bullish con aproximadamente $10 mil millones en activos digitales y efectivo.

En 2018, Block.one recaudó $4 mil millones vendiendo tokens en lo que se conoce en el mundo cripto como una oferta inicial de monedas. La empresa de activos digitales no registró la ICO ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU., lo que resultó en una multa de $24 millones al año siguiente. La venta de tokens conserva el récord del mayor recaudador de fondos de este tipo.

Bullish anunció en 2021 que planeaba salir a bolsa a través de un vehículo de adquisición especial, pero puso ese plan en espera.

Las deliberaciones siguen en curso, los detalles de la oferta podrían cambiar y más bancos podrían sumarse a la lista, dijeron las fuentes.

Los representantes de Bullish y Block.one no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de Jefferies declinó hacer comentarios.

–Con la asistencia de Katherine Doherty, Matthew Monks, Lizette Chapman y Olga Kharif.

