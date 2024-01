Fireball Audaz: Keith Richards a los 80

Josh Marshall:

Frecuentemente, Richards hace listas de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Pero a nivel técnico, no destaca en particular. El ex guitarrista de los Stones, Mick Taylor, fue y es ciertamente superior en esa medida. Incluso un aficionado casual al rock podría fácilmente hacer una lista de una docena de guitarristas que lo superan en esa medida. El genio de Richards no es la destreza técnica, sino saber qué tocar, qué no tocar, tanto en el sentido de la genialidad de la composición como el papel del silencio en la construcción de un riff inquebrantable. En entrevistas, a menudo ha hablado del silencio como el lienzo del compositor. Para un hombre conocido por el exceso, su música se basa en la economía y la moderación. Su obsesión por encontrar el sonido justo, el paleta tonal que necesita, lo lleva a empezar a usar una afinación llamada “G abierto”, una forma de afinar una guitarra descendida de la afinación del banjo. Literalmente, implicaba quitar una de las seis cuerdas. La mayoría de las canciones más distintivas e indelebles de los Stones vienen después de ese cambio. Casi no se pueden tocar la mayoría de las canciones de los Stones en una guitarra convencionalmente afinada. Muy cerca. Casi igual, pero no del todo.

Hace unos meses, Richards estuvo en The Tonight Show y tocó algunas canciones en una guitarra acústica con Jimmy Fallon sustituyendo a Mick Jagger. (Hace un gran Jagger). Es asombroso para mí cómo puede sacar ese sonido de Keith Richards de aparentemente cualquier guitarra. Lo considero como un sonido distintivamente de guitarra eléctrica, pero no lo es.

Como señala Marshall (que tiene más o menos mi edad), durante las décadas pico de la carrera de los Stones, Richards no parecía, diremos, vivir un estilo de vida compatible con una larga esperanza de vida. Crecí adorando a The Rolling Stones (gracias, Mamá), pero esperando que Keith no durara mucho en este mundo. Pero aquí estamos, y no solo está vivo y bien a la edad de 80 años, está a punto de embarcarse en una gira mundial detrás del mejor álbum de estudio de los Stones desde Tattoo You en 1981. Extraordinario. Qué regalo.

Actualización 4 de enero de 2024: Un puñado de mis citas favoritas de Keith:

“Como dije hace muchos años, nunca tuve problemas con las drogas, solo con la policía.”

“Preferiría ser una leyenda que una leyenda muerta.”

“Solo hay una enfermedad fatal, he concluido. Se llama hipocondría. Y es mortal.”

“Sabes, conocí a Muddy Waters hasta sus últimos meses de vida. Y el tipo nunca, pero nunca, solo estaba haciendo un concierto. Siempre estaba empujando, hasta el último minuto. Eso es una inspiración para mí, ese es el tipo de analogía que me gusta.”

“El único problema es que nadie está acostumbrado a que una banda exista durante tanto tiempo. Es muy difícil para mí pensar que la mitad del público al que tocamos no puede recordar un mundo sin los Rolling Stones. Nos hemos convertido en como el aire que respiras. El sol sale, las estrellas salen, y aparece un nuevo álbum de los Stones cada par de años.

★ Martes, 19 de diciembre de 2023