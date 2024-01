Fireball atrevido: El Vision Pro

Martes 30 de enero de 2024Durante los últimos seis días, he estado probando simultáneamente tres productos completamente nuevos de Apple. El primero es un auricular VR/AR con controles de seguimiento ocular. El segundo es una plataforma revolucionaria de productividad informática espacial. El tercero es un dispositivo personal de entretenimiento innovador. Un auricular, una plataforma de productividad espacial y un dispositivo de entretenimiento personal. Estoy seguro de que ya lo estás entendiendo. Estos no son tres dispositivos separados. Son uno: Apple Vision Pro. Pero si me perdonas el homenaje descarado a la famosa presentación del iPhone de Steve Jobs, creo que estas tres perspectivas son la mejor manera de considerarlo. El Hardware Vision Pro viene en una caja sorprendentemente grande. Esperaba un paquete aproximadamente del tamaño de una caja de HomePod; en cambio, una caja de venta al por menor de Vision Pro es bastante más grande que dos cajas de HomePod apiladas una encima de la otra. (Tengo más HomePods que la mayoría de la gente.) Hay mucho dentro. La mitad superior del paquete contiene el propio auricular Vision Pro, con el sello de luz, un cojín de sello de luz y la banda de punto Solo predeterminada ya adjunta. La mitad inferior contiene la batería, el cargador (30W), los cables, la Banda de Lazo Doble, el libro de inicio (que está impreso de manera hermosa a todo color, en un papel excelente, se siente como un recuerdo), el paño de pulido1 y un cojín de sello de luz adicional. Para encender Vision Pro, conectas el cable de alimentación del paquete de batería externo al conector de alimentación de Vision Pro y lo giras un cuarto de vuelta para bloquearlo en su lugar. Hay pequeños puntos en la toma de corriente de tamaño de diez centavos del auricular que muestran cómo alinear el pequeño LED del conector del cable. El LED parpadea cuando se enciende Vision Pro. (Echo de menos los deliciosos LEDs indicadores de encendido de Apple, este es un toque realmente encantador). Cuando Vision Pro termina de arrancar y está listo para usar, hace un agradable sonido de bienvenida. Entonces te pones Vision Pro. Si estás usando la Banda de Punto Solo, la aprietas y aflojas con un dial en la banda detrás de tu oreja derecha. VisionOS te indica que subas o bajes el auricular apropiadamente para colocarlo a la altura justa en tu rostro en relación con tus ojos. Si Vision Pro considera que tus ojos están demasiado cerca de las pantallas, te sugerirá cambiar al cojín de sello de luz de tamaño ” + “. Tienes dos cojines de sello de luz, pero no son iguales: los míos están etiquetados como “W” y “W+”. El ” + ” tiene el mismo ancho para que coincida con tu sello de luz, pero agrega un poco más de espacio entre tus ojos y las pantallas dentro de Vision Pro. Para mí, el predeterminado (no ” + “) se ajusta bien. El software luego te guía a través de una serie de pantallas para calibrar el seguimiento ocular. Todo es muy obvio y un poco divertido. Es casi como un juego simple: miras una serie de puntos en un círculo y pellizcas tu dedo índice y pulgar mientras miras cada uno. Pasas por esto tres veces, en tres condiciones de iluminación artificial diferentes: oscura, media y brillante. Cerca del final de la experiencia de la primera ejecución, se te solicita que acerques tu iPhone o iPad, al igual que al configurar un nuevo iPhone o iPad. Esto permite que tu Vision Pro obtenga tus credenciales de ID de Apple y la contraseña de Wi-Fi sin tener que introducirla manualmente. Es un proceso de incorporación muy suave. Y eso es todo, estás dentro y usando Vision Pro. No hay forma de evitar algunos problemas fundamentales con el hardware de Vision Pro. El primero es el hecho de que usa un paquete de batería externo conectado a través de un cable de alimentación. La batería en sí tiene aproximadamente el ancho y alto de un iPhone 15/15 Pro, pero es más gruesa. Y la batería es pesada: aproximadamente 325g, en comparación con 187g para un iPhone 15 Pro y 221g para un 15 Pro Max. Está más cerca en grosor y peso a dos iPhone 15 que a uno. Y el cable de alimentación con cable puede ser una molestia. Vision Pro no tiene batería de reserva incorporada: desconecta el cable de alimentación del auricular y se apaga de inmediato. Encaja firmemente en su lugar, por lo que no hay riesgo de desconectarlo accidentalmente. Pero si compras una batería adicional de Vision Pro por $200, no puedes cambiarlas sin apagar primero. El segundo es el hecho de que Vision Pro es pesado. Lo he usado durante horas sin ninguna incomodidad, pero la fatiga se acumula, solo del peso. Nunca olvidas que lo estás usando. Relacionado con el peso de Vision Pro está el hecho de que es bastante grande. Es un par de gafas pesadas en tu rostro. No hay nada sutil al respecto, ya sea desde tu perspectiva en primera persona al usarlo, o desde la perspectiva en tercera persona de alguien más mirándote mientras lo usas. Una de las sugerencias de Apple para ajustar la posición de Vision Pro en tu rostro es equilibrar el peso/la presión en tu rostro de manera igual entre tu frente y tus mejillas. Me pareció un buen consejo. Mis instintos, originalmente, eran colocarlo ligeramente demasiado abajo en mi cara, lo que hace que el sistema aconseje posicionarlo más arriba. Necesita estar posicionado correctamente en tu cara para que veas bien a través de sus pantallas y para que pueda ver tus ojos para Optic ID, el equivalente de Vision Pro a Face ID para desbloquear el dispositivo y confirmar acciones que requieren autenticación (como acceder a contraseñas de tu llavero o comprar aplicaciones). En un día o dos, se me hizo natural usarlo sin tener que preocuparme por el ajuste. La Banda elástica Solo Knit predeterminada no solo funciona bien para mí, sino que la prefiero en términos de comodidad y conveniencia a la Banda de Lazo Doble. Con la Banda de Punto Solo, te la pones y la ajustas girando el dial mencionado. Cuando te la quitas, la aflojas primero. Quieres que esté lo suficientemente apretada en tu cara como para que no sea práctico no tener que apretarla/aflojarla cada vez que te la pones/te la quitas. Es un poco como acostumbrarse a una nueva correa de reloj, al principio se siente fastidioso, pero rápidamente desarrollas memoria muscular. Además de aprender qué tan alto colocar Vision Pro en tu cara, jugar con cuán alto debería ir la Banda de Punto Solo a lo largo de la parte trasera de tu cabeza es esencial para obtener un ajuste consistente. ¿Por qué Vision Pro viene con la Banda de Lazo Doble, que es un diseño completamente diferente? La Guía de inicio de Apple describe su propósito con un magnífico eufemismo: “Apple Vision Pro también viene con una Banda de Lazo Doble, que es una gran opción si deseas un ajuste diferente.” Traducción: Deberías probarlo si la Banda de Punto Solo no es cómoda. Vision Pro es un dispositivo extraordinariamente personal. No solo está en tu cara, que es increíblemente sensible al tacto, sino que es pesado y requiere un alineación precisa con tus ojos. También realmente quieres que el sello de luz, bueno, selle la luz. Esta publicación de Reddit sugiere que hay 28 tamaños diferentes para el sello de luz. ¡28! (Los N y W, supongo, son para estrecho y ancho). Dependiendo de la forma de tu cara, el tamaño de tu cabeza y el volumen de tu cabello, la Banda de Punto Solo podría no funcionar bien. La Banda de Lazo Doble tiene dos correas de velcro, una a lo largo de la parte trasera de tu cabeza y otra que va a lo largo de la parte superior. Las personas que usan la Banda de Lazo Doble probablemente necesitarán aflojar y apretar ambas correas cada vez que se pongan Vision Pro y la quiten. Si todo suena un poco fastidioso, es porque lo es. Pero no hay forma de evitarlo: requiere un ajuste preciso tanto para la comodidad como para la alineación óptica. Muchos han señalado que para un producto de una empresa que ha impulsado dispositivos (Watch) y servicios (Fitness+) relacionados con el fitness, no hay ángulo de marketing relacionado con el fitness para Vision Pro. Simplemente es demasiado pesado. Nadie quiere esforzarse con un dispositivo de 650g atado a su cara. Algún día Apple lanzará un auricular Vision adecuado para fitness; este Vision Pro no lo es. Otro aspecto que requiere cierto tiempo para acostumbrarse es simplemente manejar Vision Pro. Necesitas aprender a sostenerlo a través del marco de aluminio alrededor del propio dispositivo, no el sello de luz. Trata de sostenerlo o recogerlo por el sello de luz y el sello …