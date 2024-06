Finales de la NBA 2024: Kyrie Irving habla sobre su tumultuosa etapa en los Celtics, la discordia con los aficionados mientras los Mavs se preparan para el Juego 1

Durante un momento en el tiempo, Kyrie Irving estaba en camino de convertirse en algo así como un héroe de Boston. Era el otoño de 2018, e Irving, quien acababa de terminar su primera temporada con los Celtics, promediando 24.4 puntos y 5.1 asistencias en 60 partidos, y estaba entrando en la última temporada de su contrato, declaró su lealtad informal a los Celtics en medio de preocupaciones de que iba a irse en la agencia libre.

“I si ustedes me reciben de regreso, planeo re-firmar aquí el próximo verano”, dijo Irving de manera infame en un evento para abonados de temporada.

Irving no cumplió su palabra. Esa siguiente temporada terminó bastante vergonzosamente, con los Celtics eliminados en la segunda ronda por los Bucks en cinco partidos, durante los cuales Irving, quien se veía, digamos, menos que entusiasmado por estar en la cancha al final de la serie, promedió casi vacíos 20 puntos en un 35% de disparos, incluido un 21% desde la línea de 3.

Un poco más de dos meses después, Irving firmó con los Brooklyn Nets, y decir que su relación con los fanáticos de los Celtics se volvió amarga sería quedarse corto. En 2021, cuando los Nets de Irving eliminaron a Boston en cinco juegos en la primera ronda, un fanático fue arrestado por arrojar una botella de agua a Irving después del Juego 4.

¿De qué estaba enojado el fanático? Bueno, un poco antes de eso, Irving raspó su zapato en la cara de Lucky the Leprechaun mientras se dirigía al centro de la cancha para saludar a sus compañeros de equipo durante un tiempo muerto.

La siguiente temporada, cuando Boston barrió a los Nets en la primera ronda en lo que sería el último acto de playoffs de Irving en Brooklyn, Irving se ganó una multa de $50,000 por hacerle la grulla a los fanáticos de Boston durante el Juego 1.

Además, ¿quién podría olvidar la primer vez de Irving regresando a Boston después de unirse a los Nets en diciembre de 2020, cuando caminó alrededor de la cancha quemando salvia, un ritual espiritual nativo americano creído para limpiar un espacio, antes del partido?

Entonces, sí, había algo de mal rollo entre Irving y Boston, y probablemente todavía lo haya. Cuando los Mavericks de Irving se preparan para enfrentarse a los Celtics en las Finales, que comienzan el jueves, Irving abordó su tiempo con Boston y se adjudicó parte de la culpa por la manera en que manejó las cosas con los fanáticos.

“Creo que ahora soy mejor en consolidar un poco las emociones o ser consciente de cómo va a ser”, dijo Irving el lunes sobre su regreso a Boston para esta serie. “Lo llamamos animosidades, lo llamamos odio, lo llamamos, ‘va a ser un infierno en Boston’. Quiero decir, hay circunstancias reales y vivas ocurriendo en el mundo que son más grandes que el baloncesto, un poco el lado competitivo de las cosas y respondiendo a esas preguntas.

“Lo último en Boston, no creo que fue lo mejor, no esta temporada regular, pero cuando jugamos en los playoffs [con Brooklyn] y todos me vieron hacer la grulla y perder un poco la calma. No fue un gran reflejo de quien soy y cómo me gusta competir a un alto nivel. No fue un gran reflejo de mi parte hacia la próxima generación sobre lo que significa controlar tus emociones en ese tipo de ambiente, sin importar lo que la gente te grite.

“Estoy hecho para estos momentos, para poder manejar circunstancias como esas, y he podido crecer desde entonces”, concluyó Irving. “Por supuesto que va a ser un ambiente agitado, pero estoy esperándolo y lo veo como una relación saludable que tengo con los fanáticos. Casi pienso en ‘Gladiador’, ganándome a la multitud. Es bueno escuchar al TD Garden en silencio cuando lo estás haciendo bien. Ellos todavía respetan el gran baloncesto”.

Irving admitió la “crítica justa” que enfrentó por la forma en que terminaron las cosas en Boston, pero también señaló que cree que “podría haberse extendido un poco más de gracia” en su camino… “especialmente por lo que estaba lidiando durante ese tiempo como ser humano”.

Irving mencionó problemas personales con los que estaba lidiando en ese momento, pero también señaló todo lo que aprendió sobre ser un líder en ese equipo de Celtics, y la oportunidad que ahora ha aprovechado al máximo para servir como la voz de un equipo de Mavericks que busca de él orientación.

Todos le dimos al chico un infierno cuando estaba ocupado arruinando franquicias, así que también deberíamos ser justos en nuestro análisis de él ahora. Sea cual sea el origen de su cambio, no cabe duda de que es ahora un compañero de equipo diferente y probablemente mucho mejor de lo que ha sido en su carrera. Se ha conducido con verdadera humildad y con una gran perspectiva desde el momento en que llegó a Dallas, este año en especial.

Y ha jugado un baloncesto increíble, lo que nunca ha sido un problema para él. Ponga todo eso junto y júntelo a Luka Doncic, y no es sorprendente que los Mavericks estén en esta posición.