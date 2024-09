Final masculina del US Open 2024: Jannik Sinner arrasa a Taylor Fritz para ganar su segundo título de Grand Slam

El número uno del mundo Jannik Sinner arrasó con Taylor Fritz para ganar el US Open y asegurar su segundo título de Grand Slam del año. Italia’s Sinner, quien ganó su primer título importante en el Abierto de Australia en enero, resistió el último impulso del estadounidense sembrado 12 Fritz para ganar 6-3 6-4 7-5. Viene solo 19 días después de que se revelara que había sido absuelto de cualquier delito después de dar positivo dos veces por una sustancia prohibida en marzo. El joven de 23 años levantó los brazos y miró al cielo mientras se convertía en el primer jugador desde Guillermo Vilas en 1977 en ganar sus dos primeros títulos de Grand Slam en la misma temporada. También es el primer hombre italiano en ganar el título de individuales en Flushing Meadows. Sinner dijo que el título “significaba mucho porque el último período de mi carrera no fue fácil” antes de que se pusiera a llorar y dedicara la victoria a su tía. “Mi tía no está bien de salud y no sé cuánto más tiempo la tendré en mi vida”, dijo. “Es agradable compartir estos momentos con ella. Ella es una persona importante en mi vida y lo sigue siendo. Si pudiera pedir un deseo, desearía buena salud para todos, pero desafortunadamente no es posible.” Mientras tanto, Fritz no pudo convertirse en el primer campeón masculino estadounidense de Grand Slam en 21 años. Andy Roddick, quien estaba viendo desde las gradas, sigue siendo el último hombre estadounidense en levantar un trofeo de singles importante, después de ganar el US Open en 2003. “Sé que hemos estado esperando un campeón durante mucho tiempo, así que lamento no poder lograrlo esta vez”, dijo Fritz.