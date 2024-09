Final femenina del US Open 2024: Aryna Sabalenka vence a Jessica Pegula para ganar su tercer título de Grand Slam

Después de perder contra Gauff en la final del año pasado, una Sabalenka llorosa admitió que había tenido dificultades para lidiar con la multitud, diciendo más tarde que el ruido era tan fuerte que “bloqueaba mis oídos”. La atmósfera no fue diferente esta vez, con Pegula recibiendo la mayoría del apoyo del estadio con capacidad para 23.000 personas. Hubo momentos en los que Sabalenka parecía que la ocasión volvería a superarla, ya que cometió 34 errores no forzados y cinco dobles faltas. Antes era una jugadora que no podía controlar sus emociones, pero ha tomado medidas activas para fortalecer su mentalidad, incluyendo trabajar con una psicóloga, para convertirse en una de las competidoras más consistentes en el Tour de la WTA. Con lesiones interrumpiendo su temporada – luchó con un problema estomacal en el Abierto de Francia antes de que un problema en el hombro la dejara fuera de Wimbledon – Sabalenka ha vuelto al camino correcto con títulos consecutivos después de vencer a Pegula en la final del Abierto de Cincinnati del mes pasado. “Ojalá me hubiera dejado al menos llevarme un set. Tuvimos un partido duro en Cincinnati hace unas semanas y ella es una de las mejores del mundo”, dijo Pegula. “Es súper poderosa y no te va a dar nada, puede quitarte la raqueta de la mano.” La victoria de Sabalenka en Nueva York la convierte en la primera jugadora en ganar ambos Grand Slams de pista dura en el mismo año desde Angelique Kerber en 2016.