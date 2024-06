Final del MCWS Juego 1: Texas A&M está en posición privilegiada para ganar el MCWS, pero no descartes a Tennessee.

Ryan McGee, ESPN Senior Writer23 de junio de 2024, 01:09 AM Hora del Este

Cierre

Escritor senior de ESPN The Magazine y ESPN.com

Ganador del Premio Emmy Deportivo en 2 ocasiones

Escritor del Año de la NMPA en 2010 y 2014

OMAHA, Nubraska — Y ahí es cuando juegan los partidos.

En teoría, Tennessee no debería haber tenido problemas con Texas A&M en el Juego 1 de las finales de la Serie Mundial de Béisbol Universitario Masculino.

Los Voluntarios son el equipo número 1 del país y lo han sido desde principios de mayo. Al entrar en el enfrentamiento del sábado por la noche, los Vols habían registrado un récord casi perfecto de 8-1 en el torneo de la NCAA, luego de su arrolladora victoria en el torneo de la SEC en Hoover, Alabama, en el camino hacia el título. Después de pasar por su lado del cuadro de la MCWS, ingresaron a la pelea por el título al mejor de tres con una plantilla saludable y ridículamente bien descansada que incluye al menos a dos jugadores cuyos nombres serán llamados en la primera ronda del draft de la MLB del próximo mes. Los apostadores de Las Vegas, con razón, tenían a UT como su favorito.

Mientras tanto, Texas A&M fue eliminado del torneo de la SEC en dos juegos, incluida una derrota por 7-4 ante Tennessee, perdió a su seguro candidato a la primera ronda por el resto de la postemporada debido a un tobillo roto, perdió a su segundo lanzador debido a una lesión en el brazo al día siguiente, su líder en jonrones líder se torció un músculo corriendo las bases y su receptor/líder espiritual y bateador designado llevaba más bolsas de hielo que una colonia de pingüinos. Cada vez que los Aggies caminaban por el vestíbulo de su hotel contiguo al Charles Schwab Field, parecían un comercial de televisión de una tienda de suministros de EMT. Durante la conferencia de pre-finales del viernes, el entrenador de Texas A&M, Jim Schlossnagle, se disculpaba por todo, repitiendo una y otra vez, “Hombre, me hubiera gustado que estuviéramos al 100 por ciento. Lo siento.”

Por lo tanto, naturalmente, fueron los Aggies quienes le dieron a los Voluntarios una sorpresiva derrota de 9-5 el sábado por la noche. De repente, son los Aggies quienes están a un paso de su primer título de la MCWS y los Vols quienes están cuidando sus heridas. Heridas mentales.

“Descubres diferentes formas de responder,” dijo el entrenador de Tennessee, Tony Vitello, después de su primer juego de finales de la MCWS. “Puedes frustrarte porque la noche haya ido así o puedes estar más determinado … y donde la determinación se incrementa, el juego se incrementa.”

Unos momentos después, en el pasillo, agregó: “Y si no sales de una noche como esta más determinado, entonces no lo incrementas. Te vuelves a caer.”

“Porque esto no es Strat-O-Matic. La Serie Mundial de Béisbol Universitario Masculino no se juega en papel ni siquiera en un libro deportivo. Es la vida real. Con lecciones de vida reales. Ahora descubrimos quién aprende qué y cómo lo usan en un Juego 2 de domingo por la tarde que coronará a los Aggies o preparará un decisivo Juego 3 el lunes por la noche.

“Nos subiremos al autobús y los felicitaré por la victoria,” dijo Schlossnagle sobre sus planes para manejar a su equipo después de que la victoria pone a los Aggies en el asiento del conductor de la MCWS — esa mentalidad fácil de explicar pero desafiante desde el punto de vista psicológico de “es solo otro juego” antes del juego más grande de sus vidas. “Ellos saben que es solo un juego. Todos sabemos lo que está en juego. No habrá discurso de Lombardi. Solo tratamos de mantenerlo lo más relajado posible. Iremos a los bates y haremos nuestros rodados mañana y jugaremos. Sé que suena muy típico de entrenador, pero si comienzas a pensar en cosas diferentes a eso, Tennessee te va a sacar del parque.”

Para Vitello, la noticia relativamente buena de una mala noche es que su equipo superó los aparentemente inconquistables bajones de un déficit de 7-1 en la tercera entrada y una puntuación de 7-2 que se mantuvo hasta la séptima, algo aliviado por jonrones consecutivos más característicos que redujeron la ventaja a cuatro y finalmente comenzaron a presionar a A&M a través de un bullpen que había podido ignorar durante una semana. Luego, otro alarde de hits tuvo la posibilidad de igualar el juego en la parte baja de la novena entrada. Aún más importante, una banca que en años anteriores ha luchado en escenarios importantes para mantener la compostura continuó su tendencia al alza de 2023-24 de no permitir que la adversidad se convierta en un problema emocional innecesario en momentos decididamente inconvenientes.

El sábado por la noche, estuvo cerca del punto de ebullición, en un par de ocasiones, pero los Vols encontraron la perilla para reducir el calor.

Texas A&M está a una victoria de su primer título de la MCWS. Steven Branscombe-USA TODAY Sports

“Creo que simplemente juegas béisbol,” dijo Vitello sobre su mensaje cuando vio a su equipo — y a él mismo — comenzar a mover sus tacómetros emocionales hacia el rojo. “Te aseguras de no poner tanto peso en cuán grande es la multitud y cosas así. Pierdes de vista las fundamentos. Las cosas importantes que suceden en un juego, como comunicarse, enfocarse en cualquiera que sea la tarea específica. Es verdad en cualquier cosa de la vida de la que estés hablando, lo simple es mejor.”

Para Schlossnagle, están las buenas vibraciones del buen comienzo, la gran ventaja inicial y, por supuesto, la victoria en sí misma. Pero también está la capacidad de su equipo para mantener la compostura cuando Tennessee amenazaba con una remontada y que — aún en medio de ese caos — logró usar solo cuatro lanzadores en la noche y ninguno por más de las cuatro entradas trabajadas por el as Ryan Prager. El último de esos lanzadores, el relevista Evan Aschenbeck, se sacó del hueco de la novena entrada, ponchando a los dos últimos bateadores con corredores en las esquinas, el último de los 17 ponches del staff de A&M — la mayor cantidad registrada en un juego de finales de la MCWS a nueve entradas — contra la ofensiva de béisbol universitario más letal de América.

“Mantuvimos quizás la mejor alineación del país en cinco carreras con el viento soplando y en medio de una configuración tan impresionante,” dijo el entrenador sobre los esfuerzos de los Aggies frente a una multitud de pie de 26,498 personas.

Mientras comenzaba su salida de esa noche, para tomar ese tranquilo viaje en autobús, a una victoria del primer título de la MCWS de Texas A&M, añadió, aún aferrándose a la hoja de estadísticas final con esa limitada producción de Tennessee: “¡Hombre, si puedo sacar lo positivo de esto, necesito encontrar otro trabajo!”

“Todos hacemos esto para estar en esta posición,” dijo Aschenbeck. “Todo lo que quieres es tener la oportunidad de hacer algo especial. Pero ocuparse de los negocios una noche no garantiza que simplemente lo vayas a hacer de nuevo al siguiente.”

De nuevo, es por eso que juegan los partidos. ¿Queda solo un juego más o dos, antes de que se decida este título nacional? Si no aprendimos nada más el sábado por la noche, es inútil asumir que sabemos qué sucederá hasta que los juegos realmente se jueguen.

