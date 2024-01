Final de la temporada 4 de For All Mankind arde con nueva esperanza [Resumen de Apple TV+] ★★★★½El final de la temporada 4 de For All Mankind brilla con nueva esperanza [Resumen de Apple TV+] ★★★★½

No se puede pedir mucho más de la temporada 4 del final de “Perestroika” de For All Mankind. Envuelve la temporada con un final emocionante y conmovedor el viernes, brindando un clímax y resolución a la audiencia junto con esperanza para el futuro del programa espacial, y quizás una quinta temporada del programa. Es un final satisfactorio del conflicto sobre la minería de asteroides en Marte que es el centro de la temporada. Pero el desarrollo futuro que se insinúa al final del episodio y parece pedir una quinta temporada podría simplemente ser un final adecuado para la serie (mientras esperamos ver si Apple TV+ lo renovará).

Recap: Finales de la temporada 4, episodio 10 de For All Mankind, ‘Perestroika’

For All Mankind, temporada 4, episodio 10, titulado “Perestroika” en honor al programa de reforma política y económica promovido por el ex presidente soviético Mikhail Gorbachev, corre hacia un final lleno de acción con una resolución esperanzadora, tal como un final de temporada debería ser. La reestructuración de “perestroika” parece encajar con la transición del programa desde una historia alternativa hasta la ciencia ficción pura. Aquí está lo que sucedió en el episodio. En el segmento de apertura, subtitulado “Hace dos meses”, los trabajadores de Helios en un rover de Marte se encuentran con algo extraño. Uno de ellos saca una herramienta rústica usada como marcador del suelo y encuentra una pistola enterrada debajo. Un grabado en idioma coreano dice: “Protege al líder a toda costa”. El trabajador la esconde en un casillero en Happy Valley. Pero luego, un guardia de seguridad la encuentra durante una búsqueda de seguridad. Y juega un papel importante antes del final del episodio.

