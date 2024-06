Final de la Copa del Mundo T20: India vence a Sudáfrica por siete carreras en emocionante partido.

India hizo una buena entrada en su turno al bate, liderada por Kohli, quien solo había logrado dos puntajes de dos cifras en el torneo. Aquí anotó su tercero en cinco bolas al impulsar y golpear a Jansen para tres cuadrangulares en el primer over. India iba viento en popa cuando Rohit golpeó las dos primeras bolas del segundo over para cuatro, pero después de que el capitán barriera al lanzador Keshav Maharaj a la pierna cuadrada, los Proteas se defendieron magníficamente. Rishabh Pant recibió un lanzamiento completo en blanco y el peligroso Suryakumar Yadav fue atrapado en la pierna fina, pero, desde 34-3, Kohli pudo desempeñar el papel que mejor conoce. No golpeó un boundary entre el cuarto y el decimoctavo over. Axar Patel, ascendido para proporcionar una opción zurda, en cambio proporcionó un ataque con 47, incluidos dos buenos golpes sobre la larga, en una sociedad de 72. Shivam Dube agregó impulso con sus 27 de 16 bolas como próximo apoyo a Kohli. En el decimoctavo over, Kohli se soltó, golpeando a Rabada magníficamente sobre la larga, tirando la próxima bola para cuatro y en el decimonoveno, lanzó a Jansen al techo del pabellón. La Copa del Mundo de 50 overs, donde Kohli fue el máximo goleador del torneo, se suponía que sería la gloria máxima del gran jugador de pelota blanca. Al final, ocurrió al otro lado del mundo ocho meses después, con Kohli confirmando que esta fue su última aparición en la Copa del Mundo T20.