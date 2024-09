Fin del camino: Una despedida de AnandTech

Es con gran tristeza que me encuentro escribiendo la publicación de noticias más difícil que he necesitado escribir aquí en AnandTech. Después de más de 27 años cubriendo el vasto, y salvaje, mundo del hardware informático, hoy es el último día de publicación de AnandTech.

Para bien o para mal, hemos llegado al final de un largo viaje, uno que comenzó con la reseña de un procesador de AMD y ha terminado con la reseña de un procesador de AMD. Es poéticamente adecuado, pero también es un testimonio del hecho de que hemos pasado los últimos 27 años haciendo lo que amamos, cubriendo los chips que son la vida de la industria informática.

Un montón de cosas han cambiado en el último cuarto de siglo; en 1997, NVIDIA aún no había acuñado ni siquiera el término “GPU”. Hemos sido afortunados de ver la evolución continua del mundo del hardware a lo largo de este período. Hemos pasado de las computadoras de escritorio cuadradas y las laptops que hoy clasificaríamos amablemente como computadoras de escritorio portátiles, a las computadoras de bolsillo donde incluso el dispositivo económico más barato deja en ridículo a la PC más rápida de 1997.

Los años también han traído cambios monumentales al mundo de la publicación. AnandTech difícilmente fue el primer sitio web de entusiastas del hardware, y no será el último. Pero hemos tenido la suerte de prosperar en las últimas dos décadas, cuando muchos de nuestros colegas no lo hicieron, gracias a una combinación de trabajo duro, inversiones estratégicas en personas y productos, aún más trabajo duro, y el apoyo de nuestros muchos amigos, colegas y lectores.

Sin embargo, pocas cosas duran para siempre y el mercado de periodismo técnico escrito no es lo que era antes, ni lo será nuevamente. Así que ha llegado el momento de que AnandTech termine su trabajo y deje que la próxima generación de periodistas tecnológicos ocupen su lugar dentro del espíritu de la época.

Ha sido un inmenso privilegio escribir para AnandTech durante los últimos 19 años, y dirigirlo como su editor en jefe durante la última década. Y aunque siento más que un poco de dolor por ser el último jefe de AnandTech, al menos puedo estar orgulloso de todo lo que hemos logrado a lo largo de los años, ya sea elogiar productos legendarios, escribir primeros sobre tecnología que todavía siguen siendo relevantes hoy en día, o ver cómo nuevas estrellas surgían en lugares inesperados. Todavía hay más que quería que AnandTech hiciera, pero después de 21,500 artículos, esto fue un buen comienzo.

Y aunque el personal de AnandTech está cabalgando hacia el atardecer, me complace informar que el sitio en sí no irá a ninguna parte en el futuro cercano. Nuestro editor, Future PLC, mantendrá el sitio web de AnandTech y sus muchos artículos en línea indefinidamente para que todo el contenido que hemos creado a lo largo de los años siga siendo accesible y citable. Incluso sin nuevos artículos que agregar a la colección, espero que muchas de las cosas que hemos escrito en las últimas décadas sigan siendo relevantes durante muchos años y sigan siendo accesibles durante mucho tiempo.

Los foros de AnandTech también seguirán siendo operados por el equipo de la comunidad de Future y nuestro dedicado grupo de moderadores. Con hilos de foro que se remontan a 1999 (y algunos miembros activos desde entonces), los foros tienen una historia casi tan larga y tan legendaria como AnandTech (¿alguien recuerda a los hijos del monitor herido?). Así que, incluso cuando AnandTech ya no esté publicando artículos, seguirá habiendo un lugar para que todos hablen sobre las últimas tecnologías y tengan esas discusiones que durarán más de 48 horas.

Finalmente, para todos los que aún necesitan su dosis de redacción técnica, nuestra formidable competencia de los últimos 27 años y la marca colega de Futuro, Tom’s Hardware, continúa cubriendo el mundo de la tecnología. Hay un par de caras familiares de AnandTech ya allí proporcionando su experiencia acumulada, y el sitio seguirá haciendo todo lo posible para brindar una visión escrita de las noticias tecnológicas.

Tantos agradecimientos

Al mirar hacia atrás en todo lo que AnandTech ha logrado en los últimos 27 años, hay más de unas pocas personas, grupos y empresas a las que me gustaría agradecer en nombre tanto de mí mismo como de AnandTech en su conjunto.

En primer lugar y sobre todo, no puedo agradecer lo suficiente a todos los editores que han trabajado para AnandTech a lo largo de los años. Son muchos más de los que puedo nombrar, pero los editores de AnandTech han sido la vida del sitio, aportando su experiencia y pasión para crear el tipo de artículos profundos e investigativos por los que AnandTech es conocido. Estas son las personas más maravillosas con las que he tenido la oportunidad de trabajar, y no debería sorprender que estas personas hayan tenido aún más éxito en sus respectivos campos. Ya sea en el desarrollo de hardware y software, consultoría y análisis empresarial, o incluso en el lanzamiento de cohetes al espacio, todos han sido estrellas del rock con quienes he tenido la suerte de trabajar a lo largo de las últimas dos décadas.

Ian Cutress, Anton Shilov y Gavin Bonshor en Computex 2019

Y un agradecimiento especial a la última clase de editores de AnandTech, que han estado con nosotros hasta el final, proporcionando los últimos artículos que adornan este sitio. Gavin Bonshor, Ganesh TS, E. Fylladitakis y Anton Shilov se han esforzado al máximo para cumplir con plazos imposibles y viajar a la otra mitad del mundo para informar sobre lo último en tecnología.

Por supuesto, nada de esto habría sido posible sin el hombre mismo, Anand Lal Shimpi, quien comenzó este sitio en su habitación hace 27 años. Si bien Anand se retiró del mundo del periodismo tecnológico hace una década, el estándar que estableció en cuanto a calidad y las lecciones que nos enseñó a todos continúan resonando dentro de AnandTech hasta el día de hoy. Y aunque sería tautológico decir que no habría AnandTech sin Anand, es igualmente cierto: la marca en la industria de publicaciones tecnológicas que hemos podido crear comenzó con él.

MWC 2014: Ian Cutress, Anand Lal Shimpi, Joshua Ho

También quiero agradecer a las muchas, muchas empresas de hardware y software con las que hemos trabajado a lo largo de los años. Más allá de proporcionarnos muestras para reseñas y soporte técnico, hemos tenido acceso único a algunos de los mejores ingenieros de la industria. Personas que han construido algunos de los chips más complejos jamás fabricados y, de manera casual, han olvidado más sobre el tema de lo que nosotros, como periodistas tecnológicos, alguna vez sabremos. Así que poder hacerles preguntas estúpidas a esas mentes y ver cómo funcionan las ruedas en sus cabezas mientras explican sus ideas, innovaciones y procesos de pensamiento ha sido una experiencia de aprendizaje increíble. No siempre (o incluso a menudo) hemos estado de acuerdo en asuntos con todas las empresas que hemos cubierto, pero como los últimos 27 años han demostrado, compartir los increíbles avances detrás de las últimas tecnologías ha beneficiado a todos, tanto a los consumidores como a las empresas.

Los agradecimientos también son debidos a los editores de AnandTech a lo largo de los años: Future PLC y Purch antes de ellos. Los editores de AnandTech nos han dado un grado increíble de libertad para hacer las cosas a la manera de AnandTech, incluso cuando significaba correr grandes riesgos o no seguir la última tendencia. Un editor más cínico y controlador podría haber encontrado indudablemente formas de ganar más dinero con el sitio web de AnandTech, pero el contenido resultante no habría sido AnandTech. Hemos disfrutado de una completa libertad editorial hasta nuestro último día, y eso no es algo que tantos otros sitios web hayan tenido la suerte de experimentar. Y por ello estoy agradecido.

CES 2016: Ian Cutress, Ganesh TS, Joshua Ho, Brett Howse, Brandon Chester, Billy Tallis

Finalmente, no puedo agradecer lo suficiente a nuestros muchos lectores. Ya sea que hayas estado siguiendo AnandTech desde 1997 o que nos hayas descubierto recientemente, todo lo que hemos publicado aquí lo hemos hecho por ti. Para mostrarte las cosas increíbles que estaban sucediendo en el mundo de la tecnología, las innovaciones radicales que impulsan la próxima generación de productos, o una revisión seria que nos recuerda a todos que no hay (casi) tal cosa como malos productos, solo un mal precio. Nuestros lectores nos han mantenido alerta, empujándonos a hacerlo mejor y haciéndonos responsables cuando nos hemos desviado de nuestras responsabilidades.

En última instancia, un sitio web solo es tan influyente como sus lectores, de lo contrario estaríamos gritando en el vacío que es Internet. Por todo el crédito que podemos reclamar como escritores, todo eso palidece en comparación con nuestros lectores que han disfrutado de nuestro contenido, lo han referenciado y lo han compartido con el mundo. Así que desde lo más profundo de mi corazón, gracias por quedarte con nosotros durante los últimos 27 años.

Continuando la lucha contra la TV-ificación por cable de la web

Finalmente, me gustaría terminar esta pieza con un comentario sobre la TV-ificación por cable de la web. Una creencia central que Anand y yo hemos mantenido querida durante años, y todavía está en nuestra página Acerca de nosotros hasta el día de hoy, es la reprimenda de AnandTech a la sensacionalismo, la cebo de enlaces y el camino hacia un informe superficial de noticias de las 10 en punto. Ha sido nuestra misión a lo largo de los últimos 27 años informar y educar a nuestros lectores proporcionando contenido de alta calidad, y aunque ya no podremos cumplir ese papel, la necesidad de reportajes de calidad y en profundidad no ha cambiado. Si acaso, la necesidad ha aumentado a medida que las redes sociales y los cambiantes paisajes publicitarios han hecho que el informe superficial y sensacionalista sea aún más lucrativo.

Hablando de TV: Anand presentando The AGN Hardware Show (junio de 1998)

Para todos los periodistas tecnológicos que hay en este momento, o los futuros periodistas tecnológicos, les ruego que se mantengan fieles a ustedes mismos y a las necesidades de sus lectores. El reportaje en profundidad no siempre es tan sexy o emocionante como otras vías, pero ahora, más que nunca, es necesario contrarrestar el sensacionalismo y el cinismo con reportajes de alta calidad y pruebas que respalden conclusiones reflexivas. Para citar a Anand: “No creo que la web deba ser un reporte académico o basura sensacionalista, siempre que haya un equilibrio, estoy feliz.”

Despidiéndome una última vez

Para concluir, ha sido un privilegio durante los últimos 19 años escribir para uno de los sitios de noticias tecnológicas más impactantes que haya existido. Y aunque estoy desconsolado de que hayamos llegado al final del viaje de 27 años de AnandTech, puedo consolarme en todo lo que hemos logrado a lo largo de los años. Todo lo cual ha sido posible gracias a nuestros socios de la industria y a nuestros impresionantes lectores.

En un sentido personal, este ha sido mi trabajo soñado; decir que he sido afortunado sería quedarme corto. Y aunque ya no seré el editor en jefe de AnandTech, todavía no he terminado con la tecnología en su conjunto. Seguiré estando presente en Twitter/X y veremos a dónde me lleva mi propio camino a continuación.

Para todos los que han seguido AnandTech a lo largo de los años, fans, adversarios, lectores, competidores, académicos, ingenieros y simplemente los curiosos tecnológicamente que quieren aprender un poco más sobre su hardware favorito, gracias por todo su apoyo durante los últimos 27 años.

-Gracias,

Ryan Smith