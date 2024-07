Filtración indica que los cuatro modelos del iPhone 16 vendrán con el chip A18

Los últimos años de procesadores de iPhone han sido un poco extraños al compararlos con lo que históricamente sucedía durante un tiempo. Afortunadamente, Apple parece estar lista para volver a la forma en que solía hacer las cosas.

Si has estado al tanto de los procesadores que alimentan el modelo base del iPhone en comparación con los modelos iPhone Pro, habrás notado que, en los últimos años, Apple comenzó a empacar el procesador que utilizó en el modelo Pro del año anterior en el último iPhone base. Por ejemplo, el iPhone 14 Pro estaba alimentado por el chip A16 Bionic. El iPhone 14, sin embargo, utilizaba el A15 Bionic que fue lanzado originalmente en el iPhone 13 Pro.

Esto no siempre fue así, pero funcionó bien de esta manera durante algunos años. Si bien algunas personas se quejaron de que el iPhone base obtenía un procesador del año anterior, ese procesador era más que capaz de alimentar lo que los usuarios del iPhone base estaban utilizando. Aun así, hacía las cosas un poco confusas.

Con el iPhone 16, Apple puede estar resolviendo esa confusión, y probablemente por una buena razón.

Los cuatro modelos de iPhone 16 recibirán el A18

Según informó MacRumors, el código descubierto en el backend de Apple menciona cinco nuevos modelos de iPhone que contarán con su último procesador. Si bien algunos podrían señalar que la compañía finalmente lanzará el iPhone Ultra, no creo que eso sea lo que estamos viendo aquí.

En cambio, este código probablemente esté hablando del iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max… y el rumoreado iPhone SE de próxima generación. ¿Entonces, significa que todos los iPhones, incluso el iPhone SE, recibirán el chip A18 Pro? No tan rápido.

Aunque cada nuevo iPhone puede recibir alguna VERSIÓN del chip A18, es probable que el A18 Pro aún esté limitado al iPhone 16 Pro y al iPhone 16 Pro Max. Si ese es el caso, ¿por qué no simplemente darle al iPhone SE, al iPhone 16 y al iPhone 16 Plus el chip A17? Bueno, nunca existió. El iPhone 16 obtuvo el chip A16 y el iPhone 16 Pro obtuvo el A17 Pro, por lo que no hay un A17 base para dar aquí.

Por lo tanto, parece que Apple está saltando al A18 para el iPhone 16 y el iPhone 16 Plus, algo que también tiene mucho sentido ya que probablemente quiere asegurarse de que todos los futuros iPhones puedan soportar sus próximas funciones de Apple Intelligence. Solo el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max podrán soportar esas funciones debido al poder del chip A17 Pro.

Una cosa es segura: ese A18 va a ser un verdadero monstruo de potencia.