Filtración de Epic Games apunta a una serie de juegos no anunciados

Una reciente filtración de datos de la base de datos de Epic Games apunta a la posibilidad de una larga lista de juegos no anunciados en camino. Se sospecha que todos estos juegos llegarán a la tienda de Epic Games en algún momento en el futuro. Los títulos de los juegos abarcan una amplia variedad de diferentes editores, incluidos juegos de Bethesda, SEGA, Sony y Square Enix.

La filtración fue detectada por usuarios en el foro de juegos ResetEra y desde entonces ha sido detectada por Wccftech. La información recopilada por los usuarios de ResetEra proviene de una herramienta de terceros llamada EpicDB. La filtración, que apareció el 11 de junio con EpicDB habiendo extraído datos de la tienda de Epic Games, enumera una amplia variedad de juegos próximos. Algunos de los cuales están listados bajo sus títulos reales. Oblivion, Morrowind, Fallout 4, Sonic Superstars y God of War Ragnarok aparecen en la lista.

La filtración de la base de datos de Epic Games podría dar pistas sobre el remake de Final Fantasy IX

Aunque los juegos mencionados anteriormente ya se han lanzado de alguna forma en una plataforma u otra, hay muchos juegos listados bajo nombres en clave que supuestamente no han sido anunciados. Uno de ellos es el remake de Final Fantasy IX. Square Enix nunca ha confirmado que este juego esté en proceso. Sin embargo, ha aparecido en filtraciones anteriormente. Hubo una antigua filtración de 2021 relacionada con GeForce NOW que insinuaba la posibilidad de que el querido RPG de Square Enix fuera reeditado de la misma manera que el Final Fantasy VII Remake.

Se lanzaría para plataformas modernas y potencialmente llegaría a PC en algún momento. El remake de Final Fantasy IX no está listado con ese nombre exacto en la lista de EpicDB. Sin embargo, los usuarios sospechan que puede ser un título bajo la sección de Square Enix con el nombre en clave de Momo. También se menciona un “momo deluxe upgrade DLC”. Esto podría indicar una expansión o una versión mejorada del juego con elementos adicionales en el juego o bonificaciones.

También hay varios otros títulos en clave. Incluyendo aquellos que se sospecha que son ports de PC de The Last of Us Part 2, Red Dead Redemption 1 y Bioshock 4.

Las herramientas de terceros ya no pueden mostrar títulos no publicados

Aunque aún no hay evidencia de que alguno de estos juegos no lanzados sea real, parece que Epic no está tomando riesgos. Ahora ha actualizado la tienda de Epic Games para evitar que las herramientas de terceros muestren juegos no publicados. “Publicamos una actualización esta noche para que las herramientas de terceros no puedan mostrar nuevos títulos de productos no publicados del catálogo de Epic Games Store”, dijo un portavoz de Epic a Wccftech.