Filipinas refuerza secretamente barco en el centro de disputa en el Mar del Sur de China.

Filipinas ha reforzado secretamente una nave de guerra en ruinas varada en un arrecife del Mar del Sur de China que es central en una disputa cada vez más peligrosa con Pekín, según seis personas familiarizadas con la operación.

En los últimos meses, el ejército filipino ha realizado misiones para reforzar el Sierra Madre, que está atrapado en el disputado Segundo Banco Thomas en las Islas Spratly, dijeron las personas. Lo hizo debido a la creciente preocupación de que el barco oxidado estuviera en peligro de desintegrarse.

Filipinas encalló el Sierra Madre en 1999 para ayudar a reforzar su reclamo sobre el arrecife, sobre el cual China también reclama soberanía como parte de una extensa reclamación —opuesta por sus vecinos— sobre la mayor parte del Mar del Sur de China.

Un tribunal internacional en 2016 rechazó las reclamaciones de Beijing sobre la región y dijo que no tenía derechos legales sobre el Segundo Banco Thomas, que se encuentra dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas.

El Sierra Madre se ha convertido en el punto conflictivo más peligroso en el Indo-Pacífico. En los últimos meses, la guardia costera china ha utilizado tácticas cada vez más violentas —disparando cañones de agua, embistiendo barcos y empuñando armas— para bloquear a Manila de reabastecer a los infantes de marina que están estacionados en el barco.

Manila acusó a Pekín de llevar a cabo un “asalto brutal” el lunes que fue la acción más agresiva en el Segundo Banco Thomas desde que China comenzó a interrumpir las misiones de suministro hace un año. Washington respondió advirtiendo a Pekín que el tratado de defensa mutua entre Estados Unidos y Filipinas se aplicaba al Sierra Madre.

Filipinas insiste en que sus misiones están enviando suministros humanitarios al sitio. Pero China acusa a Manila de llevar materiales de construcción para reforzar el barco y evitar que se desintegre y se desprenda del arrecife —lo que Manila niega.

En una entrevista, José Manuel Romualdez, el embajador de Filipinas en EE. UU., dijo que Manila no estaba “fortaleciendo” el barco. “Esta es una nave naufragada, una nave de la Segunda Guerra Mundial que ha estado allí desde la década de 1990, por lo que necesita reparación. Solo estamos haciendo un acto humanitario de darles a estas personas un lugar decente para estar porque están estacionadas allí.”

Sin embargo, las personas familiarizadas con la situación dijeron que Manila había reforzado secretamente el barco de formas que prolongarían su vida.

“Pekín probablemente está al tanto e indignado de que Filipinas haya entregado con éxito materiales de construcción . . . China ha esperado 25 años a que el barco se desintegre y se deslice del arrecife y la escalada continua contra Filipinas sugiere que no se echarán atrás y admitirán la derrota”, dijo Bonnie Glaser, una experta en China del German Marshall Fund.

“La posibilidad de un conflicto armado sobre esta pequeña característica sumergida está aumentando”.

Subrayando la situación cada vez más tensa en torno al arrecife, el presidente Ferdinand Marcos Jr advirtió el mes pasado que consideraría cualquier acción de China que matara a un filipino como “muy cercana a . . . un acto de guerra”.

Zack Cooper, un experto en seguridad en Asia de la organización American Enterprise Institute, dijo que EE. UU. y Filipinas estaban “acercándose” a invocar el Artículo V de su tratado de defensa mutua, lo que requeriría que “enfrenten el peligro común”.

“Esto no es algo pequeño. En la OTAN, por ejemplo, el Artículo V solo se ha invocado una vez, en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001”, dijo Cooper.

“Sospecho que la única forma de disuadir estas acciones peligrosas en el futuro será una participación más directa. Esto podría tomar la forma de navegar o volar activos estadounidenses cerca durante las operaciones de reabastecimiento de Filipinas, o si China continúa siendo imprudente, las fuerzas estadounidenses podrían ayudar directamente con las operaciones de reabastecimiento”, agregó.

El ejército de EE. UU. ya ha redactado algunas opciones. El Comando Indo-Pacífico de EE. UU. propuso el año pasado enviar ingenieros del ejército para reforzar el barco, según varias personas.

Pero la propuesta fue rechazada porque algunos funcionarios la consideraban demasiado riesgosa y porque Manila quería manejar la situación. El Comando Indo-Pacífico y la Casa Blanca no comentaron.

“Si se hizo algún esfuerzo por parte de Filipinas para asegurar el Sierra Madre y garantizar que no pueda desprenderse fácilmente del arrecife, ese sería un movimiento audaz para proteger la soberanía filipina y uno que Washington probablemente no solo estuvo al tanto, sino que también apoyó”, dijo Eric Sayers, un ex asesor del comandante del Indo-Pacífico.

El ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el viernes que el informe del Financial Times “una vez más confirmó” que la afirmación de Filipinas de solo reabastecer al Sierra Madre con suministros para la vida diaria era “una mentira completa”.

“Filipinas ha estado transportando materiales de construcción, e incluso armas y municiones, a su nave de guerra ilegalmente varada, intentando reparaciones y refuerzos a gran escala para lograr una ocupación permanente”, dijo un portavoz del ministerio.

“Las acciones de Filipinas infringir gravemente la soberanía de China, lo que China no aceptará y responderá con determinación de acuerdo con la ley y los reglamentos”, dijo.

Reporte adicional de Wenjie Ding en Beijing

