Filial de N2OFF gana importante disputa de patente europea según Investing.com.

NEVE YARAK, Israel – N2OFF, Inc. (NASDAQ: NITO) (FSE:80W), una empresa de tecnología limpia centrada en soluciones energéticas y agroalimentarias con una capitalización de mercado de $13.7 millones, anunció hoy que su subsidiaria, Save Foods Ltd., ha defendido con éxito su patente europea contra la oposición de ECOLAB Inc. Según datos de InvestingPro, las acciones de la compañía han mostrado una volatilidad significativa, con un retorno del 383% en lo que va del año a pesar de una caída semanal del 35% recientemente. La patente disputada, EP2615932, se refiere a un método para proteger productos comestibles utilizando una composición específica de ácido peracético, crucial para la tecnología de Save Foods.

La decisión de la Oficina Europea de Patentes a favor de Save Foods podría tener implicaciones significativas para las operaciones y la posición en el mercado de la compañía. Esta tecnología es parte de las ofertas comerciales de Save Foods que supuestamente reducen el uso de pesticidas en productos frescos en al menos un 50% y prolongan la vida útil, alineándose con los objetivos regulatorios de la Unión Europea para reducir el uso de pesticidas en la agricultura.

David Palach, CEO de N2OFF y miembro del consejo de Save Foods, expresó confianza en que esta victoria legal reforzará las negociaciones de la compañía con socios globales y mostrará la singularidad de su tecnología. También enfatizó la alineación de sus soluciones con las políticas agrícolas de la UE.

Las soluciones de Save Foods están diseñadas para mejorar la seguridad y frescura desde la producción hasta el consumo, con aplicaciones iniciales en tratamientos post-cosecha para frutas y verduras como cítricos, aguacates, peras, manzanas y mangos. Al controlar la contaminación por patógenos y reducir el uso de productos químicos, la empresa tiene como objetivo ofrecer productos más seguros y naturales, al tiempo que aborda las preocupaciones sobre el desperdicio de alimentos.

N2OFF, anteriormente conocida como Save Foods, Inc., tiene intereses diversificados, incluida una filial en mayoría de propiedad, NTWO OFF Ltd., que se enfoca en reducir las emisiones de óxido nitroso en la agricultura, y una participación minoritaria en Plantify Foods, Inc., una empresa canadiense que ofrece productos alimenticios de etiqueta limpia.

ECOLAB Inc. conserva el derecho de apelar la decisión hasta el 9 de abril de 2025. El mercado europeo de pesticidas para la protección de cultivos fue valorado en $27.73 mil millones en 2021, con proyecciones que aumentarán a $31.6 mil millones para 2026, lo que indica una considerable oportunidad de mercado para la tecnología de Save Foods.

Este anuncio se basa en un comunicado de prensa, y las declaraciones prospectivas dentro de él están sujetas a varios riesgos, incertidumbres y posibles cambios en las condiciones del mercado. El análisis de InvestingPro indica que la compañía mantiene una posición financiera sólida con una ratio actual de 6.52 y cero deuda, aunque sigue siendo no rentable en los últimos doce meses. Los inversores que busquen una visión más profunda sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de N2OFF pueden acceder a ProTips adicionales y métricas completas a través de una suscripción a InvestingPro.

En otras noticias recientes, N2OFF, Inc. ha informado de un progreso notable en sus operaciones. La empresa de tecnología limpia recientemente aseguró aproximadamente $1.5 millones en ingresos brutos de una oferta de colocación privada y resolvió una deuda pendiente adquiriendo una participación mayoritaria en Plantify Foods, Inc. Además, la compañía ha avanzado en el sector de energía renovable, recibiendo la aprobación clave del Comité Municipal de Melz para su proyecto de energía solar fotovoltaica en Alemania.

N2OFF también ha ampliado su alcance en el mercado europeo de almacenamiento de energía a través de una asociación estratégica con la filial de Solterra Ltd en Italia, que implica la compra y desarrollo de dos sistemas de almacenamiento de baterías a gran escala en Sicilia. La compañía también obtuvo un período adicional de 180 días para cumplir con el requisito de precio de oferta mínimo de Nasdaq, demostrando su cumplimiento con el valor de mercado de las acciones en circulación y todos los demás estándares de listado inicial en el Nasdaq Capital Market.

Los analistas de InvestingPro predicen un crecimiento de ingresos de aproximadamente el 31% para N2OFF en el año actual. Estos son desarrollos recientes y pueden estar sujetos a cambios.

