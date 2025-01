Filia de Shell completa la compra de la planta de energía a gas de Rhode Island

Shell Energy North America (SENA), una subsidiaria de Shell, anunció que ha completado la adquisición del 100% de las acciones de RISEC Holdings (RISEC), que es propietaria de una planta de energía de ciclo combinado de gas de 609 MW en Rhode Island. Las compañías anunciaron el 24 de enero que la adquisición mantiene la posición de SENA en el mercado de energía independiente desregulado del Operador de Sistema Independiente de Nueva Inglaterra (ISO New England), y asegura el suministro de energía a largo plazo y la compra de capacidad para Shell. Los grupos señalaron que se espera que la demanda de energía aumente en el mercado del ISO New England debido a los crecientes esfuerzos de descarbonización en sectores como calefacción doméstica y transporte. Esta adquisición permite a Shell continuar un acuerdo de suministro de energía que ha estado vigente desde 2019 y asegurar el suministro de energía a largo plazo de la planta, que está ubicada cerca de Providence. El acuerdo mantiene la posición de Shell en el mercado de energía del ISO New England. También preserva las operaciones actuales de SENA y mitiga el riesgo de mercado al garantizar una fuente confiable y estable de generación de energía.

La Central Energética de Gas Natural de 609 MW en Rhode Island está ubicada en Johnston, Rhode Island, cerca de Providence. La planta de energía ha sido adquirida por Shell Energy North America. Fuente: Entergy La planta de energía de turbinas de gas de ciclo combinado de dos unidades de RISEC tiene una capacidad máxima de 609 MW y una capacidad operativa media de 594 MW. La planta ha estado operando desde 2002. Se proyecta que la adquisición genere una tasa interna de retorno muy superior a la tasa de obstáculos establecida para el negocio de Energía de Shell. Antes de la transacción, la empresa matriz de RISEC era propiedad en un 51% de fondos administrados por la firma de inversión global Carlyle. Antes de la transacción, el 49% restante de RISEC era propiedad de EGCO RISEC II, LLC, una subsidiaria de Electricity Generating Public Company Limited (EGCO), una empresa pública de Tailandia. SENA es una empresa de energía de servicio completo que ofrece soluciones energéticas en todos los aspectos del mercado. SENA ha estado activa en los mercados mayoristas de energía de América del Norte durante más de 25 años y es líder en el mercado de energía mayorista y minorista, gas natural y productos ambientales. —POWER editó este contenido, que fue contribuido por Shell y PR Newswire.