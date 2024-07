Fila de protesta en Palestina antes de la marcha del orgullo de Glasgow.

La organización del Orgullo de Glasgow ha expresado sus preocupaciones sobre los planes de protestas pro-Palestina en el desfile del sábado. Dijeron que estaban “firmemente en contra” de cualquier conflicto, pero que el propósito del Orgullo era “defender los derechos humanos y la inclusión de la comunidad LGBTQIA+”. Los Verdes de Glasgow dijeron que no había “ningún conflicto entre defender una Palestina libre y celebrar nuestras identidades queer”. Se espera que miles de personas se unan a la colorida marcha después de que el evento del año pasado viera pasar a 50,000 personas por la ciudad para celebrar a las personas LGBTQ+. El desfile partirá de Festival Park al mediodía y terminará en Glasgow Green. Mientras tanto, el Mercado de Barras se transformará en un Mercado del Orgullo con más de 130 comerciantes y vendedores de comida. El consejo de la ciudad recientemente reveló un nuevo mural de la bandera LGBTQ+ en Wilson Street en la Ciudad Mercantil antes de las celebraciones del fin de semana. Los Verdes de Glasgow y los Verdes del Arcoíris han decidido no marchar en el “Bloque Verde” del desfile y en su lugar caminarán en un “Bloque Radical de ‘No al Orgullo en el Genocidio'”. Recomendaron a los miembros de la comunidad LGBTQ+ que escribieran a Glasgow’s Pride para “expresar su apoyo a un enfoque financiero transparente y democrático”. Un portavoz de Glasgow’s Pride dijo: “Mientras es vital que nos opongamos a estos problemas, Pride tiene su propio propósito claro – no es una fiesta – es el día en que defendemos los derechos humanos y la inclusión de la comunidad LGBTQIA+. Dijo que los Scottish Greens siempre lucharán por las personas LGBTQ+ pero que esto “no nos impedirá apoyar a Palestina o luchar contra la crisis climática”. Añadió que “El Orgullo debería tratarse de la liberación de todos, no de una celebración de corporaciones que ponen un arcoíris en su logotipo”.