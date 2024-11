Fianna Fail se mantiene firme en su negativa a formar una coalición con Sinn Fein | Noticias de Política.

El líder de Fianna Fail, Micheal Martin, dice que su partido ha tomado “una decisión de política” de no entrar en un gobierno de coalición con Sinn Fein después de las elecciones generales de Irlanda. La encuesta actual muestra un empate entre los tres partidos más grandes: Fine Gael, Fianna Fail y Sinn Fein. En la tercera de nuestras entrevistas con líderes antes de la votación del viernes, el Sr. Martin le dijo a Sky News que la estrategia de vivienda de Sinn Fein “crucificaría a los compradores por primera vez”. Política más reciente: ‘Es más preocupante para Starmer de lo que piensa’, dice el hombre detrás de la petición electoral. Dijo: “Quieren eliminar el esquema de ayuda a la compra y el esquema de primer hogar puente-la-brecha. Si los unes, pueden dar hasta €80,000 a un comprador por primera vez”. “Las políticas de vivienda de Sinn Fein significarían retraso, interrupción y precios más altos al final del día”, añadió. Con casi 15,000 personas en alojamiento de emergencia, en comparación con poco más de 10,000 en 2020, la vivienda ha dominado la campaña. Sinn Fein exigirá un referéndum. Le preguntaron por qué la crisis se había agravado mientras su partido había estado en coalición con Fine Gael en los últimos cuatro años, y respondió: “Necesitamos hacer más”. “Reconocemos los graves desafíos que enfrentamos, pero tenemos las mejores políticas”. “Se construyeron 125,000 casas en los últimos cuatro años, así que Fianna Fail asumió la cartera, cambiamos el impulso en la vivienda”, añadió. El Sr. Martin, quien fue taoiseach durante la primera mitad del mandato de la coalición saliente, actualmente se desempeña como tanaiste (viceprimer ministro) y ministro de relaciones exteriores. Dijo que entendía las preocupaciones de las personas sobre “el aumento muy significativo de quienes buscan asilo en este país” y prometió establecer un nuevo departamento de asuntos domésticos para abordarlo. Reflexionando sobre “un mundo en tumulto”, también discrepó con Sinn Fein sobre la necesidad de priorizar la unidad irlandesa. Dijo: “Mi enfoque está en unir a la gente, protestantes, católicos y disidentes, y eso siempre ha sido mi credo”. “Puse la carne práctica en los huesos de eso cuando me convertí en taoiseach, cuando establecí la Iniciativa de la Isla Compartida, la iniciativa más consecuente desde el Acuerdo del Viernes Santo”. “Pusimos €1 mil millones detrás de esa iniciativa para lograr muchos proyectos. Para mí, esa es la carne pragmática en los huesos”. “Construyamos la reconciliación. Hemos tenido suficiente retórica y todas esas llamadas sobre las que Sinn Fein habla”. “Hemos tenido eso durante 75 años. No se logró mucho, pero se trata de apoyar la reconciliación. Se trata de la gente”. Mire la entrevista completa de Micheal Martin en Politics Hub con Sophy Ridge. Sky News también ha entrevistado a los líderes de Fine Gael y Sinn Fein.