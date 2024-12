Fetterman: Kash Patel dijo que no iría tras los enemigos de Trump.

Kash Patel, el elegido por el presidente electo Trump para dirigir el FBI, dijo al senador John Fetterman (D-Pa.) en su reunión que no apuntaría a los enemigos del presidente electo Trump si fuera confirmado para el cargo por el Senado, según el senador de Pennsylvania. En una entrevista en “Esta semana” de ABC News, Fetterman le dijo a Jonathan Karl que, en su reunión con Patel esta semana, Patel le dijo que no planea apuntar a los enemigos de Trump, a pesar de declaraciones anteriores que Patel ha hecho en sentido contrario. Fetterman se negó a dar detalles sobre su reunión, señalando que todo estaba fuera de registro. Aun así, Fetterman dijo, “Absolutamente… eso nunca sucederá”, cuando le preguntaron sobre las declaraciones pasadas de Patel de que apuntaría a los enemigos de Trump. “Eso no es así”, agregó Fetterman. “Eso es lo que él dice.” Fetterman, uno de los pocos senadores demócratas dispuestos a reunirse con la elección de Trump para el cargo principal cuando asuma el cargo el próximo mes, dijo que conoció más la historia de origen inmigrante de la familia de Patel en los EE. UU. Fetterman también dijo que nunca supo que Patel era un defensor público. Al preguntarle si le gusta Patel más de lo que esperaba y si podría verse apoyando a Patel, Fetterman dijo, “Quiero decir, ¿cuánto puedes absorber en 30 minutos?” Sin embargo, dijo que no lamenta haberse reunido con las elecciones de Trump. “He aprendido cosas, he escuchado cosas, y no me arrepiento de haberlas. Nunca salí de esas entrevistas diciendo, bueno, eso fue una pérdida de tiempo, o lamento eso.” Enlace a la fuente.