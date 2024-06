Festival de música de Almería culpado por la muerte de gacelas en España.

Cuatro gacelas han muerto en un centro de conservación en la ciudad española de Almería después de un festival de música cercano. El veterinario del centro le dijo a la BBC que los animales estaban agitados durante el concierto del sábado, pero las peores consecuencias ocurrieron al día siguiente cuando las gacelas se estrellaron contra las paredes, rompiéndose el cuello y las piernas. La Dra. Sonia Domínguez, del Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA), estaba con los animales durante el concierto del sábado por la noche. Su equipo había pedido anteriormente a las autoridades que movieran el festival a un lugar diferente. Pero Almería Cultura, el centro cultural de la ciudad, defendió su decisión de seguir adelante con el evento, diciendo en un comunicado que los conciertos no superaban los 65 dB en la pared exterior del centro. “Podemos medir los decibeles pero no es el aspecto principal”, dijo la veterinaria del centro de conservación, explicando que los animales son más sensibles que los humanos al sonido y la vibración. “No es solo una cuestión de números de decibeles”, agregó la Dra. Domínguez. Las autoridades locales lamentaron las muertes, pero dijeron que el centro había llegado a conclusiones muy “apresuradas” cuando hay otros factores atenuantes a considerar. La Dra. Domínguez dijo que los animales son especialmente sensibles en esta época del año porque es su temporada de cría. Agregó que debido a que las gacelas son presa en sus hábitats naturales, “su forma de alejarse de lo que les asusta en la naturaleza es huir”. Al hacer esto, dijo, algunos de los animales sufrieron “lesiones traumáticas”. La directora del centro, Teresa Abáigar, dijo que es “frustrante que el ayuntamiento de Almería no haya mostrado el sentido de precaución de una administración pública” con respecto a la protección de los ejemplares del centro. La Dra. Domínguez dijo que el centro ha pedido a las autoridades de la ciudad que trasladen futuros eventos a un lugar nuevo para que los animales no sean molestados, pero aún no han recibido respuesta. Todos los animales en el centro de conservación están en peligro en sus hábitats originales en el norte de África, y el centro juega un papel vital en la preservación de la biodiversidad en todo el mundo, dijo la Dra. Domínguez. Los animales están en peligro y clasificados como “vulnerables”, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Establecida en 1964, la lista roja de especies amenazadas de la UICN ha evolucionado para convertirse en la fuente de información más completa del mundo sobre el estado de conservación global de especies animales, fúngicas y vegetales. También murió un muflón entre los animales después del concierto. “Es muy frustrante que las autoridades no puedan ver el riesgo”, dijo la Dra. Domínguez a la BBC. La BBC se puso en contacto con Almería Cultura para obtener comentarios.