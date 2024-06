Festival de Cerveza Artesanal de Manchester se apoderará de Depot Mayfield.

El Festival de la Cerveza Artesanal de Manchester de este año también incluirá una sesión exclusiva para el comercio de cortesía, charlas dirigidas por expertos, degustaciones y recorridos con figuras como Mark Dredge de Channel 4, y proyecciones en directo de la Eurocopa.

El festival dedicado a celebrar la cerveza artesanal en todo su esplendor regresará con cuatro sesiones que se llevarán a cabo los días 5 y 6 de julio en Depot Mayfield.

El galardonado escritor de cerveza y experto en Channel 4’s Sunday Brunch, Mark Dredge, dijo: “Estoy emocionado de participar en el festival de este año en Manchester.

“Soy un gran fanático del festival, así que estoy encantado de brindar algo de educación cervecera para que los invitados puedan aprender más sobre lo que están bebiendo y por qué sabe de la manera en que lo hace.

“Creo que agregar esta educación a la cerveza es realmente genial de ver en los festivales, ya que puede ayudar a más personas a comprender qué hace que la cerveza sea una bebida tan maravillosa e interesante.”

Organizado por expertos que hacen los mejores festivales de cerveza, ‘We Are Beer’ ha pasado la última década realizando las experiencias de cerveza más grandes, audaces y mejores en todo el país, recibiendo a más de 40,000 invitados en Londres, Bristol y Manchester.

Descubrir, aprender y celebrar la cerveza es el corazón del festival, y la misión del Manchester Craft Beer Festival es reunir a las mejores cervecerías y marcas más dinámicas de cerveza de todo el mundo a la puerta de aquellos que aprecian la buena cerveza.

Con más de 80 cervecerías de Manchester, el resto del Reino Unido y el mundo alineadas, y más de 500 cervezas para degustar, hay algo para todos los gustos.

Pioneros del muestreo “all in”, el festival utiliza esto para fomentar el descubrimiento y ofrecer una experiencia de gran valor.

Las entradas estándar tienen un precio de £57, y una oferta de grupo te permite ahorrar £5 por entrada al comprar cuatro juntas, reduciendo el costo a £52.

La entrada incluye toda tu cerveza, un vaso de cerveza especial del festival y acceso a las charlas, degustaciones, recorridos, la Food Block Party y la música en vivo del festival.

Entre los participantes de la vibrante comunidad de la cerveza de Manchester se encuentran Cloudwater, Track, Marble, Northern Monk, Bundobust, Sureshot y Seven Brothers.

Estos se unirán a los mejores de la cerveza artesanal del Reino Unido: Deya, Verdant, Siren, North Brewing y muchos más.

Cervecerías tradicionales como Timothy Taylor’s, Chouffe y Timmermans también estarán presentes, junto con cervecerías internacionales de Estados Unidos, Grecia, España y Australia.

También se encuentran en la lista fabricantes de Margaritas de Pimenta, Whiskey, Ron, Sidra para que los invitados puedan alternar con la cerveza también.

Una parte del espacio del festival será ocupada por una Fiesta de Bloques de Comida que presentará sabores globales, demostraciones de comida y DJs.

La tienda de ramen favorita de Londres, Bone Daddies, hará su debut en Manchester, junto con los emblemáticos proveedores de hamburguesas de nuestra ciudad, Almost Famous.

Bundobust servirá su increíble comida india vegetariana de la calle, MorMor llevará su comida de la calle inspirada en Medio Oriente, el Norte de África y el Mediterráneo, y Voodoo Rays regresará con sus rebanadas de Nueva York.

Nuevas incorporaciones al festival incluyen charlas, degustaciones y recorridos con el experto en cerveza de Channel 4’s Sunday Brunch, Mark Dredge, y Jonny Garrett de Craft Beer Channel.

Además, habrá una nueva sesión comercial en la que los profesionales pueden registrarse para la sesión del viernes por la tarde de forma gratuita, como parte del compromiso del festival de apoyar la increíble escena de restaurantes y bebidas en Manchester y el Norte.

También habrá una proyección en vivo de la Eurocopa, convirtiendo así al festival en el mejor lugar para animar a Inglaterra con cientos de cervezas.

El amplio espacio albergará un escenario que será una dedicada etapa de música acústica durante la duración del festival, que contará con la presencia de músicos increíbles.

También habrá una lista de DJ que pincharán música a lo largo del evento, aún por revelar.

El cofundador de We Are Beer y Director del Manchester Craft Beer Festival, Greg Wells, dijo: “Hasta ahora, ha sido un año desalentador para la escena cervecera de Manchester con el cierre del adorado Indy Beer Con Fest y el fracaso del International Brewing and Cider Festival, pero nos complace anunciar nuestro regreso y traer más de lo que se ha amado en los últimos tres años.

“Con aún más cervecerías y experiencias en oferta y una capacidad mayor este año, estamos entusiasmados de volver para satisfacer a todos los amantes de la cerveza.

“La adición de una sesión comercial de cortesía a nuestro programa se trata de promover esta ciudad cervecera de clase mundial y un pequeño gesto para apoyar a todas las personas increíbles que trabajan en las industrias de bebidas y hostelería.

“Todos tenemos una comprensión mutua de las dificultades que han enfrentado nuestras industrias en tiempos recientes, así que pensamos que sería un buen gesto reunir a todos por el amor a las bebidas, la comida y la música para celebrar la cerveza y a nosotros mismos!”

La sesión comercial del viernes por la tarde se llevará a cabo de 12:30 p.m. a 4:30 p.m.

Las otras tres sesiones públicas serán el viernes por la noche de 6 p.m. a 11 p.m., el sábado por la mañana de 11:30 a.m. a 4:30 p.m. y el sábado por la noche de 6 p.m. a 11 p.m.