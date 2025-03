Feo enfrentamiento o festival de amor, Trump se trata solo del mensaje.

Desbloquea el boletín informativo de la Casa Blanca de forma gratuita.

Tu guía sobre lo que las elecciones de EE. UU. en 2024 significan para Washington y el mundo.

“Esto va a ser un gran programa de televisión, eso sí lo diré”. Esas fueron las palabras finales pronunciadas por Donald Trump a los medios algo impactados que salían del Despacho Oval el viernes, después de su enfrentamiento con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

Fue un momento revelador. Para Trump, todo se trata de cómo lucen las cosas en Trump TV, donde se imagina a sí mismo como la estrella grandiosa e imponente. Cuando interpreta el papel del presidente cortés y benevolente, una actitud en la que parecía estar al comienzo de esa conferencia de prensa, le gusta mantener las cosas, como él diría, muy elegantes. Todo es “hermoso”; cada líder mundial, héroe o villano, es un “gran tipo” con quien tiene una “muy buena relación”.

Cuando decide que es hora de actuar como el tipo duro, puede cambiar instantáneamente a una marcha diferente: grosero, brutal, imperioso. Esta versión de Trump podría ser una que dañe considerablemente la reputación de su país en el mundo. Podría ser propaganda rusa. Pero, de todos modos, sigue siendo un maestro en transmitir su mensaje. Al otro lado del “hermoso océano” de Trump la noche del viernes, la confrontación enojada en la Casa Blanca era todo de lo que la gente quería hablar.

Mi taxista dijo que no sabía cómo había comenzado la guerra en Ucrania, pero había estado siguiendo el drama de esa noche en LBC. “Zelenskyy necesita aceptar un alto al fuego, eso es lo que Trump dice”, me dijo. “Pero Zelenskyy no quiere hacerlo.” Me sorprendió la forma en que, mientras este hombre escuchaba un programa en el que la discusión estaba siendo analizada hasta la saciedad por todo tipo de expertos, el mensaje de Trump era el que realmente estaba calando.

En la última semana, hemos visto dos lados muy diferentes del estilo de comunicación de Trump. Aunque fue objeto de burlas el año pasado por sugerir que su desviación del tema es en realidad una práctica brillante que él llama el “tejido”, ver al presidente de EE. UU. hablar junto al primer ministro británico Keir Starmer en la Casa Blanca fue presenciar a un hombre en pleno control. La conferencia de prensa incluyó todos los sellos distintivos del estilo de comunicación que Trump hace muy bien cuando no está enojado: cumplidos, humor, informalidad, simplicidad, autenticidad, evasión, negación.

“¿Dije eso?”, respondió Trump cuando se le preguntó si todavía creía que Zelenskyy era un “dictador”, como escribió en las redes sociales la semana pasada. “No puedo creer que haya dicho eso. Siguiente pregunta”. Trump sonrió con complicidad mientras los periodistas reunidos en el Despacho Oval dejaban escapar una especie de risa colectiva.

Esta fue una astucia clásica de Trump: para sus seguidores devotos, su negación no tan clara era una señal de que probablemente se adhiera a esta línea en privado, pero que estaba dispuesto a jugar junto a los medios y al primer ministro británico. Para aquellos que se habían alarmado por las palabras de Trump, esto fue una tranquilidad (aunque muy efímera) de que tal vez realmente no lo había dicho en serio después de todo.

El líder de Reforma del Reino Unido, Nigel Farage, nos recordó recientemente que “siempre se debe tomar en serio a Trump, pero no necesariamente siempre tomarlo literalmente”. Puede que tenga razón, pero hay un problema: ¿cómo se supone que uno debe saber cuándo se debe tomar literalmente al presidente? Es imposible saber realmente, y ahí radica la belleza de esta técnica: Trump deja las cosas tan abiertas a la interpretación, cambia sus palabras tan a menudo y ofrece tantos cumplidos junto con sus insultos que logra mantener una negación plausible, manteniendo sus opciones abiertas.

No es solo Trump quien es tan efectivo al transmitir su mensaje; también lo es su equipo. Veamos a la secretaria de prensa Karoline Leavitt. Esta joven de 27 años, la persona más joven en recibir este trabajo, tiene un impresionante dominio de la sala de prensa y no tiene piedad alguna. La semana pasada arremetió contra los “perros de la prensa” por estar “obsesionados” con quién sería el nuevo jefe del llamado Departamento Doge de Elon Musk. Desde abogados glamorosos hasta ex presentadores de Fox News miembros del gabinete, Trump está rodeado de comunicadores telefónicos, enérgicos.

También tiene resistencia. En la conferencia de prensa del jueves, el vicepresidente JD Vance se inclinó hacia Starmer. “Ha respondido 1,009 preguntas en los primeros 30 días”, se le escuchó decir orgullosamente, citando un informe del National Journal que encontró que Trump había respondido siete veces más preguntas que Biden en el mismo período.

Trump está “inundando la zona” y en este momento nadie en América parece capaz de detenerlo. Si los demócratas tienen una alternativa a lo que está proponiendo el presidente y su insolente joven pretendiente, Vance, realmente necesitan empezar a comunicarlo rápido. Burlarse y regañar no van a servir. Trump TV es el mundo real ahora.

[email protected]