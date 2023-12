Feliz Navidad de todo el equipo de AppleInsider

Jony Ive helped design the decorations for this tree, displayed in London’s Claridges store in 2018

Ya sea que celebres la Navidad o no, todos nosotros en AppleInsider te deseamos una temporada navideña feliz y pacífica, y te damos las gracias por estar con nosotros en el tumultuoso 2023.

Parece que 2024 va a ser una montaña rusa en el mundo de Apple, con el esperado lanzamiento de Apple Vision Pro y la ya emocionante gama de iPhone 16.

Pero AppleInsider no tomará un descanso, estaremos contigo durante las vacaciones con las últimas noticias a medida que sucedan. Normalmente no esperarías muchas noticias en esta época del año, pero está el problema de cuándo Apple podrá volver a vender el Apple Watch.

Además de que sea o no una época tranquila para las noticias, también es el momento en que se activan más dispositivos Apple que nunca. Muchas personas van a regalar y recibir iPhone, Apple Watches, iPad y más.

Si no quieres ser el que configure iPhones y Apple Watches para todos tus amigos, indícalos hacia nosotros. Tenemos guías para configurar cada dispositivo y se actualizan constantemente.

Así que si ha pasado un tiempo desde que te cambiaste a un nuevo iPhone, es posible que las guías también te resulten útiles.

Esperamos que también te tomes un momento para disfrutar nuestra revisión mes a mes del 2023 en noticias de Apple. Te sorprenderá cómo algunas cosas que damos por sentado fueron introducidas hace solo unos meses, y también habrá eventos que parecerán haber sucedido ayer.

Además de mirar al pasado, este año AppleInsider quiere mirar al futuro, y necesita tu ayuda. AppleInsider no se ha quedado quieto durante sus 26 años, y eso no cambiará ahora. Lo que puedes hacer para ayudarnos a seguir evolucionando es decirnos lo que necesitas, lo que no necesitas, y cómo AppleInsider puede servirte mejor.

Únete a la discusión en los foros de AppleInsider para decirnos lo que piensas, y también para ver lo que opinan tus compañeros lectores.

Nos vemos en los foros, y también aquí durante todo 2024. Va a ser bueno.