Fed’s Kugler y Daly dicen que el trabajo no está terminado en la inflación según Reuters

Two Federal Reserve policymakers on Saturday said they feel the U.S. central bank’s job on taming inflation is not yet done, but also signaled they do not want to risk damaging the labor market as they try to finish that job.

The remarks, from Governor Adriana Kugler and San Francisco Fed President Mary Daly, highlight the delicate balancing act facing U.S. central bankers this year as they look to slow their pace of rate-cutting. The Fed lowered short-term rates by a full percentage point last year, to a current range of 4.25%-4.50%.

Inflation by the Fed’s preferred measure is well down from its mid-2022 peak of around 7%, registering 2.4% in November. Still that’s above the Fed’s 2% goal, and in December policymakers projected slower progress toward that goal than they had earlier anticipated.

“We are fully aware that we are not there yet – no one is popping champagne anywhere,” Kugler said at the annual American Economic Association conference in San Francisco. “And at the same time … we want the unemployment rate to stay where it is” and not increase rapidly.

In November, unemployment was 4.2%, consistent in both her and colleague Daly’s view with maximum employment, the Fed’s second goal alongside its price stability goal.

“At this point, I would not want to see further slowing in the labor market — maybe gradually moving around in bumps and chunks on a given month, but certainly not additional slowing in the labor market,” said Daly, who was speaking on the same panel.

The policymakers were not asked, nor did they volunteer their views, about the potential impact of incoming president Donald Trump’s economic policies, including tariffs and tax cuts, which some have speculated could fuel growth and reignite inflation.

Dos funcionarios de la Reserva Federal dijeron el sábado que sienten que la tarea del banco central de los Estados Unidos de contener la inflación aún no está terminada, pero también señalaron que no quieren arriesgar dañar el mercado laboral mientras intentan finalizar esa tarea.

Los comentarios, de la gobernadora Adriana Kugler y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, destacan el delicado acto de equilibrio al que se enfrentan los banqueros centrales estadounidenses este año a medida que buscan reducir su ritmo de recorte de tasas. La Fed redujo las tasas a corto plazo en un punto completo el año pasado, a un rango actual del 4.25%-4.50%.

La inflación según la medida preferida por la Fed ha descendido notablemente desde su pico de alrededor del 7% a mediados de 2022, registrando un 2.4% en noviembre. Aún así, eso está por encima del objetivo del 2% de la Fed, y en diciembre, los funcionarios proyectaron un progreso más lento hacia ese objetivo de lo que habían anticipado anteriormente.

“Somos plenamente conscientes de que todavía no hemos llegado – nadie está abriendo champán en ninguna parte”, dijo Kugler en la conferencia anual de la Asociación de Economía American In San Francisco. “Y al mismo tiempo … queremos que la tasa de desempleo se mantenga donde está” y no aumente rápidamente.

En noviembre, el desempleo fue del 4.2%, consistente tanto en su opinión como en la de su colega Daly con el empleo máximo, el segundo objetivo de la Fed junto con su objetivo de estabilidad de precios.

“En este momento, no me gustaría ver una mayor desaceleración en el mercado laboral – tal vez moviéndose gradualmente en baches y trozos en un mes dado, pero ciertamente no una desaceleración adicional en el mercado laboral”, dijo Daly, quien estaba hablando en el mismo panel.

Los funcionarios no fueron preguntados, ni ofrecieron sus puntos de vista, sobre el posible impacto de las políticas económicas del presidente electo Donald Trump, incluidos aranceles y recortes de impuestos, que algunos han especulado que podrían impulsar el crecimiento y reavivar la inflación.