Federico Viticci sobre la Inteligencia de Apple, con ChatGPT, como una Herramienta de Automatización Revolucionaria.

Viernes, 13 de diciembre de 2024

Federico Viticci, escribiendo en MacStories “Apple Intelligence en iOS 18.2: Un análisis profundo de cómo trabajar con Siri y ChatGPT, juntos”:

Probando las Herramientas de Escritura actualizadas con la integración de ChatGPT, me encontré con algunas limitaciones que cubriré a continuación, pero también tuve dos experiencias muy positivas con la aplicación Notes que quiero mencionar aquí, ya que deberían darte una idea de lo que es posible.

En mi primer test, estaba trabajando con una nota que contenía una lista de pagos por mi trabajo en MacStories y Relay FM, además del monto de impuestos que estaba apartando cada mes. La nota se originó en Obsidian y, después de pegarla en Apple Notes, perdió todo su formato.

No había encabezados de sección adecuados, el formato era inconsistente entre párrafos, y los montos de dinero se habían ingresado con diferentes símbolos de moneda para EUR. Quería que la nota se viera más bonita con un formato consistente, así que abrí el campo “Componer” de las Herramientas de Escritura y envié a ChatGPT la siguiente solicitud:

Este es un documento que describe los pagos que me envío a mí mismo cada mes desde dos fuentes: Relay FM y MacStories. La moneda siempre es EUR. Cuando menciono “apartar”, significa que aparto un porcentaje de esos pagos combinados con fines fiscales. ¿Puedes reformatear esta nota de una manera que tenga más sentido?

Pulsé Enter y, después de unos segundos, ChatGPT reorganizó mi texto con una estructura consistente organizada en secciones con viñetas y un formato de moneda adecuado. Quedé impresionado de inmediato, así que acepté el resultado sugerido y terminé con la misma nota, elegantemente formateada tal como lo pedí.

El otro día un amigo señalaba que el uso de ChatGPT (y similares) con fines de automatización está haciendo realidad la promesa original de AppleScript: poder describir tareas de automatización usando un lenguaje natural. Como escribí hace mucho tiempo, la idea detrás de AppleScript era noble, pero la verdad es que es un lenguaje de programación, y en la práctica ha terminado frustrando a todos. Los programadores lo encuentran extraño y torpe en comparación con lenguajes de script que no intentan ocultar que son lenguajes de programación, y los no programadores lo encuentran confuso porque en realidad no analiza el lenguaje natural en absoluto, solo analiza una sintaxis muy específica que parece lenguaje natural, pero no se parece en nada a la forma en que se usa o se entiende el lenguaje natural.

El meollo de mi pieza mencionada anteriormente de 2005, “La Monstruosidad de Semejanza al Inglés”, es el siguiente:

En inglés, estas dos afirmaciones deberían considerarse sinónimas:

ruta de la carpeta de fuentes del dominio de usuario

ruta a la carpeta de fuentes desde el dominio de usuario

Pero en AppleScript, no lo son, y en realidad dependen de forma frágil del contexto actual. En el ámbito global, el OSAX de StandardAdditions quiere “ruta a” y “desde el dominio de usuario”; en un bloque tell de System Events, System Events quiere “ruta de” y “del dominio de usuario”.

La idea era, y supongo que todavía es, que la fachada parecida al inglés de AppleScript te libera de preocuparte por el jerga informática como clases, objetos, propiedades y comandos, y te permite decir lo que quieres y hacer que simplemente funcione.

Pero decir lo que quieres, en inglés, casi nunca “simplemente funciona” y se compila con éxito como AppleScript, y por lo tanto, para ser productivo, todavía debes entender todas las formas en que en realidad funciona AppleScript. Pero esto es difícil, porque la sintaxis del lenguaje está optimizada para parecerse al inglés, en lugar de estar optimizada para hacer claro qué diablos está pasando en realidad. […]

Estas diferencias preposicionales son aún más exasperantes cuando consideras que “de” e “en” son intercambiables en AppleScript. Si puedes decir cualquiera de las siguientes cosas para significar lo mismo dentro de un bloque tell de System Events:

ruta de la carpeta de fuentes del dominio de usuario

ruta en la carpeta de fuentes en el dominio de usuario

y puedes decir esto usando StandardAdditions:

ruta a la carpeta de fuentes desde el dominio de usuario

entonces parece bastante natural asumir que “a” y “desde” podrían ser intercambiables con otras preposiciones también. Pero no puedes, y si no eres consciente de que “ruta a” de StandardAdditions es un token único de dos palabras, parece bastante arbitrario, si no totalmente aleatorio, qué preposiciones están permitidas en dónde.

Pero los LLM realmente solo analizan el lenguaje natural. Ninguna de esa aparente tontería con algunas preposiciones comunes funcionando en algunos contextos, pero otras preposiciones comunes siendo requeridas en otros. Eso no significa que los agentes LLM siempre sean capaces de hacer lo que deseas, está lejos de ser así, pero la mejor manera de intentar que hagan lo que deseas es la misma, ya seas un graduado en informática o nunca hayas escrito un programa en tu vida: describe lo que quieres de la forma más clara posible en un lenguaje natural sencillo. Solo intenta preguntar de la manera más obvia posible, y esa es la forma más probable de que funcione, si puede funcionar. Eso es notable.

Aquí está el segundo ejemplo de Viticci:

El segundo ejemplo de la aplicación de ChatGPT y Herramientas de Escritura aplicado al trabajo regular de MacStories involucra nuestros premios anuales MacStories Selects. Antes de reunirnos con el equipo de MacStories en una llamada de Zoom para discutir nuestros nominados y elegir a los ganadores, creamos una nota compartida en Apple Notes donde diferentes escritores ingresaron sus selecciones. Cuando abrí la nota, me di cuenta de que estaba atrasado y me olvidé de ingresar las diferentes categorías de premios en mi sección del documento. Entonces invoqué el menú “Componer” de ChatGPT bajo un encabezado de sección con mi nombre y pregunté:

¿Puedes agregar una sección con los nombres de las mismas categorías que usó John? Solo los nombres de esas categorías.

Eso también funcionó, llevando a Viticci a observar:

Años atrás, habría tenido que hacer mucho copiar y pegar, escribirlo todo manualmente, o crear un atajo con expresiones regulares para automatizar este proceso. Ahora, la “automatización” se produce como un comando de lenguaje natural que tiene acceso al contenido de una nota y puede reformatearlo en consecuencia.

Al igual que Viticci, sigo siendo en gran parte escéptico e incómodo con la inteligencia artificial para generar algo nuevo originalmente, ya sea escribiendo, de imágenes, lo que sea. Pero como agente de asistencia, es bastante notable hoy en día y está mejorando a un ritmo rápido.

No solo usar Apple Intelligence para la automatización es más accesible (en todos los sentidos) que escribir un script de programación o crear un Atajo, sino que también es algo que todos somos mucho más propensos a hacer para una tarea única. A menudo creo scripts, atajos y macros para automatizar tareas que se repiten con cierta frecuencia; rara vez lo hago para tareas que voy a hacer solo una vez. Pero, ¿por qué no usar Apple Intelligence y ChatGPT para ahorrar unos minutos de tedio?

“