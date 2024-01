Fechas de envío del Apple Vision Pro se retrasan casi al instanteLas fechas de envío del Apple Vision Pro se retrasan casi de inmediato

Apple Vision Pro en Apple Park

Ocho minutos después de que Apple comenzara a tomar pedidos por adelantado para el nuevo auricular Apple Vision Pro, las existencias se agotaron y las fechas de envío comenzaron a retrasarse, en última instancia, por meses.

No es como si Apple fuera a evitar que alguien pidiera un Apple Vision Pro, pero cualquiera que lo intente ahora tendrá que esperar para recibirlo. Los compradores que se adelantaron tan pronto como se abrieron los pedidos por adelantado a las 5 a.m. del Pacífico (8 a.m. del Este) recibirán sus auriculares el 2 de febrero de 2024, pero casi al instante, esa fecha de envío comenzó a retrasarse.

Esto será presentado como un éxito para Apple y una presunción de que el Vision Pro es un éxito inmediato. Eso aún puede ser cierto, pero no se puede evaluar aún porque también existe el factor de que se cree que Apple ha realizado una producción pequeña.

Hay informes contradictorios sobre qué tan pequeño es. Los informes de la cadena de suministro de China estiman 400,000 unidades, pero el analista Ming-Chi Kuo cree que Apple solo ha fabricado entre 60,000 y 80,000 auriculares. Lo que parece ser cierto, sin embargo, es que Apple ha fabricado indudablemente muchos menos auriculares Vision Pro de lo que haría por ejemplo, para un nuevo iPhone.

Con un nuevo iPhone, Apple también organiza un stock separado para sus tiendas minoristas. Por lo tanto, es probable, aunque no seguro, que cualquier persona que se quede sin la preorden en línea pueda recoger un Apple Vision Pro en una tienda física de Apple el 2 de febrero de 2024.