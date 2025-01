Fechas de Blackpool y Salford para Boys From the Blackstuff

Originalmente escrita para la televisión y transmitida en 1982, la galardonada serie contó la historia de cinco hombres desempleados en Liverpool que buscaban trabajos temporales de asfaltado de carreteras para intentar mantenerse a flote durante una brutal recesión.

James Graham y Alan Bleasdale (Picture: Jason Roberts)El renombrado dramaturgo y guionista James Graham, el hombre detrás de la serie de la BBC “Sherwood” y el aclamado drama “Dear England”, adaptó la obra original que fue revivida en el Royal Court de Liverpool en septiembre de 2023.

Él dijo: “La obra maestra de Alan Bleasdale es una historia orgullosamente forjada en el humor y la voz de Liverpool, y fue un verdadero honor y emoción presentarla ante casas llenas allí, antes de llevar nuestro espectáculo a Londres y al West End.

“Pero ‘Boys From the Blackstuff’ sigue siendo una historia de importancia nacional, con un impacto duradero en la cultura británica. Llevarla a comunidades de todo el país parece ser lo más importante que podríamos estar haciendo a continuación con nuestra historia.”

Alan Bleasdale agregó: “Nunca esperé que ‘Boys from the Blackstuff’ se convirtiera en la sensación de taquilla que se ha convertido en el Royal Court de Liverpool, en el National Theatre y luego en el West End de Londres.

“Lo que siempre esperaba era que el resto del país tuviera la oportunidad de ver esta magnífica adaptación de James Graham. ¡Ahora eso ha sido posible gracias a Bill Kenwright Ltd, que ha organizado mis obras de teatro desde ‘Are You Lonesome Tonight’ hace más de 40 años!”

El espectáculo, que dio origen al lema “¡Gizza Job!”, cuenta con George Caple como Chrissie; Jurell Carter como Loggo; Jay Johnson como Yosser; Ged McKenna como George y Mark Womack como Dixie.

“Boys From the Blackstuff” estará en el Teatro Grand de Blackpool del miércoles 5 de marzo al sábado 8 de marzo. Detalles en www.blackpoolgrand.co.uk. También estará en The Lowry, Salford, del martes 22 de abril al sábado 26 de abril. Detalles en www.thelowry.com