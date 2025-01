Fecha límite para la retirada de Israel del Líbano expira, pero las tropas permanecerán.

El viernes, la oficina del primer ministro israelí dijo que la retirada detallada en el alto al fuego estaba “condicionada a que el ejército libanés se desplegara en el sur del Líbano y aplicara plenamente y de manera efectiva el acuerdo, mientras que Hezbollah se retiraba más allá del Litani”, un río a unos 30 km (20 millas) de la Línea Azul – la frontera no oficial entre Líbano e Israel. “Dado que el acuerdo de alto al fuego aún no ha sido plenamente aplicado por el estado libanés, el proceso de retirada gradual continuará, en plena coordinación con los Estados Unidos”, decía el comunicado, sin especificar cuánto tiempo más podrían permanecer las fuerzas israelíes en Líbano. Tampoco quedó claro cuántos soldados israelíes quedaban en el país. En un comunicado del sábado, el ejército libanés dijo que continuaba “implementando el plan para mejorar el despliegue” en áreas a lo largo de la frontera, pero que había habido “retrasos en algunas etapas debido a la procrastinación del enemigo israelí en retirarse, complicando la misión de despliegue del ejército”. También instó a los residentes a abstenerse de regresar a las zonas fronterizas. No hubo una reacción inmediata de Hezbollah. El jueves, el grupo dijo que el incumplimiento del plazo sería una “violación flagrante del acuerdo, una infracción a la soberanía libanesa y una entrada en una nueva fase de ocupación”. Pero el comunicado no decía cómo respondería el grupo si las tropas israelíes permanecían en el país. Un funcionario diplomático occidental familiarizado con las negociaciones, que habló bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones, dijo que Israel había dicho que necesitaba más tiempo para destruir la infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano, y que el plan inicial era una extensión de 30 días.