FECHA LÍMITE DE LOBO: ROSEN, CONSEJERO PRINCIPAL DE INVERSIONISTAS, Anima a los Inversionistas de Wolfspeed, Inc. a Asegurar Consejo Antes de la Importante Fecha Límite del 17 de Enero en la Acción Colectiva de Valores.

Nueva York, Nueva York–(Newsfile Corp. – 28 de diciembre de 2024) – POR QUÉ: Rosen Law Firm, una firma de abogados global de derechos de inversores, recuerda a los compradores de valores de Wolfspeed, Inc. (NYSE: NYSE:) entre el 16 de agosto de 2023 y el 6 de noviembre de 2024, ambas fechas inclusive (el “Período de la Clase”), de la importante fecha límite del 17 de enero de 2025 para el nombramiento del demandante líder.

QUÉ HACER A CONTINUACIÓN: Para unirse a la acción colectiva de Wolfspeed, vaya a https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=30954 o llame a Phillip Kim, Esq. sin cargo al 866-767-3653 o envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener información sobre la acción colectiva.

DETALLES DEL CASO: Las representaciones alegadas en esta acción se refieren a la instalación de fabricación de Wolfspeed en Mohawk Valley, Nueva York. La denuncia alega que los demandados proporcionaron al público proyecciones de ingresos que dependían de que la instalación de fabricación de Mohawk Valley aumentara su producción para cumplir y/o superar la demanda de su producto de wafer de 200 mm.

Según la demanda, los demandados proporcionaron estas declaraciones abrumadoramente positivas a los inversores al mismo tiempo que tergiversaban y/o ocultaban hechos adversos materiales concernientes al verdadero estado del potencial de crecimiento de Wolfspeed y, en particular, al estado operativo y rentabilidad de la instalación de fabricación de Mohawk Valley. En primer lugar, para cumplir con las proyecciones públicamente declaradas, Wolfspeed tendría que cancelar o suspender indefinidamente proyectos futuros planificados como la instalación en Saarland, Alemania. En segundo lugar, Wolfspeed tendría que despedir a una parte significativa de su fuerza laboral y cerrar su instalación de fabricación en Durham, Carolina del Norte. Cuando los verdaderos detalles salieron a la luz, la demanda afirma que los inversores sufrieron daños.

No se ha certificado ninguna Clase. Hasta que se certifique una clase, no está representado por un abogado a menos que contrate a uno. Puede seleccionar al abogado de su elección. También puede permanecer como miembro de la clase ausente y no hacer nada en este momento. La capacidad de un inversor para participar en cualquier posible recuperación futura no depende de ser nombrado demandante líder.

