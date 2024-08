Fecha de regreso a la TV de Andrew Flintoff después de confirmarse el accidente de Top Gear.

‘Freddie’ Flintoff fue gravemente herido en un accidente en la pista de pruebas de Top Gear: el Aeródromo de Dunsfold, Surrey en diciembre de 2022.

Se informó que el ex capitán de cricket de Inglaterra volcó un vehículo Morgan Super 3 en la primera curva de la pista de pruebas durante la filmación del programa sin usar casco.

El vehículo solo iba a 22mph pero era descapotable, lo que significa que cuando volcó, la cara de Flintoff se rasgó contra el asfalto, según informó el Mail on Sunday.

Se dice que el presentador sufrió costillas rotas y lesiones faciales graves en el incidente, con su hijo Corey, revelando en ese momento que su padre tuvo suerte de estar vivo y describiéndolo como un “accidente bastante desagradable”.

Hubo informes de que el accidente de Flintoff fue tan grave que el personal de Top Gear que lo presenció tuvo que ser dado de baja indefinidamente, ya que les costaba mucho asimilar un incidente descrito como “algo que realmente querrías no haber visto nunca”.

Andrew Flintoff era anfitrión de Top Gear junto a Paddy McGuinness y Chris Harris. (Imagen: Lee Brimble / BBC Studios / PA)

Después de meses de especulación, la BBC finalmente tomó la decisión, en noviembre pasado, de descansar Top Gear por un futuro “previsible”.

Andrew Flintoff regresa a la televisión en una nueva serie de la BBC

Casi dos años después del accidente en la pista de pruebas de Top Gear, Flintoff está listo para regresar a la televisión en la segunda temporada de Field of Dreams de la BBC.

La primera temporada de Field of Dreams de Freddie Flintoff se emitió en 2022 y mostró al ex capitán de Inglaterra creando un “equipo de cricket como ningún otro” en su ciudad natal de Preston.

Siguió a Flintoff mientras transformaba un club de cricket en decadencia y cambiaba la vida de los jugadores de su “inusual” equipo de cricket.

Ahora Flintoff y su equipo regresan para una segunda temporada, que está programada para comenzar en BBC One y iPlayer en agosto.

La nueva serie titulada Freddie Flintoff’s Field of Dreams on Tour llevará al grupo a la India, una de las naciones de cricket más veneradas del mundo.

Cuándo se emitirá Freddie Flintoff’s Field of Dream on Tour en la BBC

El primer episodio de la nueva serie de cuatro partes de la BBC, Freddie Flintoff’s Field of Dreams on Tour, se emitirá en BBC One y BBC iPlayer el martes 13 de agosto a las 21:00.

Para aquellos que no pueden esperar hasta entonces, ya está disponible un avance (que se puede ver arriba) de la nueva serie que da a los espectadores un adelanto de lo que está por venir.

El avance parece insinuar que Flintoff tal vez se abra por primera vez sobre su accidente en Top Gear.

LECTURA RECOMENDADA:

En el clip, Flintoff dice: “Quería que los chicos aprendieran a salir de su zona de confort… pero algo sucedió que cambió mi vida para siempre.”

Luego, un narrador agrega: “Esta es la historia de la gira de cricket más improbable que casi no sucedió”.

Flintoff ha descrito anteriormente su tiempo después del accidente de Top Gear como “el más difícil” que ha enfrentado en su vida.