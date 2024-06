Fecha de Lanzamiento, Nombre, Características y Más

El sistema operativo más reciente para las computadoras Mac es macOS 15 Sequoia, revelado por Apple en su Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2024. Esta hoja de trucos explora nuevas capacidades importantes, así como los requisitos para el nuevo sistema operativo.

Sequoia tiene cambios geniales con funciones para el trabajo, como la forma en que arrastrar una ventana hacia el borde de la pantalla la colocará automáticamente en un mosaico plegado hacia un lado para que puedas ver toda la ventana. La Continuidad, una función que permite compartir entre dispositivos, se vuelve aún más fluida con la capacidad de controlar un iPhone desde una Mac, incluyendo la interacción con aplicaciones.

El cambio más grande es que macOS 15 vendrá con Apple Intelligence, que aporta capacidades de inteligencia artificial generativa como la síntesis de correos electrónicos en todas las aplicaciones principales de Mac como Mail y Pages.

¿Qué es macOS 15 Sequoia?

macOS 15 Sequoia es el último sistema operativo para Mac, anunciado el 10 de junio de 2024 en la WWDC. El nombre Sequoia continúa la tendencia de Apple de nombrar sus sistemas operativos después de áreas en California, con iteraciones anteriores llamadas Sonoma, Ventura, Monterey y Big Sur. Sequoia es un parque nacional en la cordillera de Sierra Nevada.

Es el primer sistema operativo Mac que soporta Apple Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial patentada de la empresa. Las funciones de IA incluyen transcripción de audio en Notas, Respuesta Inteligente en Mail y un Siri más inteligente que puede entender órdenes en lenguaje natural.

Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, dijo en un comunicado de prensa: “La combinación estelar del poder de Apple Silicon y la legendaria facilidad de uso de macOS han hecho que la Mac sea más capaz que nunca. Hoy, estamos emocionados de llevar macOS a nuevas alturas con macOS Sequoia, una gran versión que potencia la productividad y la inteligencia.

“macOS Sequoia inaugura Apple Intelligence, desbloqueando nuevas funciones increíbles que van a revolucionar el trabajo en Mac. Y con más formas de ayudar a los usuarios a hacer las cosas de manera fácil, nuevas características de Continuidad como Espejo de iPhone, principales actualizaciones en Safari y una serie de juegos nuevos, creemos que a los usuarios de Mac les va a encantar.”

¿Cuáles son las principales características de macOS 15 Sequoia?

Características de Apple Intelligence

Herramientas de escritura

Cuando resalte una sección de texto en Sequoia y haga clic derecho, se le presentarán varias Herramientas de Escritura de IA:

La Revisión corregirá el texto y hará sugerencias sobre gramática y ortografía.

Editar reescribirá toda la sección en un estilo amigable, profesional o conciso.

También puedes hacer clic en Resumen o Puntos Clave para extraer las ideas principales del texto.

Las Herramientas de Escritura estarán disponibles en todos los lugares donde puedas escribir, incluyendo Correo, Notas, Páginas y aplicaciones de terceros. En Correo, los correos electrónicos en la Bandeja de Entrada tendrán resúmenes generados por IA como vistas previas en lugar de un resumen de la línea de asunto o la primera oración. Al responder, macOS Sequoia te dará numerosas opciones de Respuesta Inteligente generadas utilizando el contenido del correo electrónico original.

macOS 15 permite a los usuarios generar resúmenes de texto largo con IA.

Notas

Notas ahora vienen con transcripción de audio y resumen usando Apple Intelligence. Esto significa que la aplicación puede activar el micrófono de Mac durante una reunión, y generará una transcripción y un resumen de la discusión en tiempo real. Notas también resolverá automáticamente cualquier cálculo introducido en una Nota.

Las Notas pueden transcribir y tomar notas en tiempo real durante una reunión.

Plaza de Imágenes

Image Playground es una herramienta de generación de imágenes de IA incluida en macOS 15. Es una aplicación dedicada e integrada en aplicaciones nativas como Mensajes y Páginas para que las imágenes de IA se puedan crear y utilizar en ellas. macOS sugerirá indicaciones basadas en el contexto de la aplicación abierta, o puedes introducir las tuyas.

Siri

Siri se ha mejorado con Apple Intelligence. Las nuevas capacidades incluyen conciencia en pantalla, acciones en la aplicación, comandos de texto y un mejor entendimiento de los comandos en lenguaje natural. También tiene un nuevo aspecto, apareciendo como una barra de luz brillante que rodea los lados de la pantalla y late para indicar que está escuchando.

Puedes leer sobre las características de IA con más detalle en la hoja de trucos de Siri de TechRepublic.

ChatGPT y Computación Privada en la Nube

Si bien Apple Intelligence se ejecuta en hardware integrado en la Mac, para algunas funciones, el nivel de cálculo que proporciona no será suficiente; por lo tanto, macOS 15 ofrece la capacidad de conectarse a ChatGPT sin salir de una aplicación. ChatGPT se puede utilizar para obtener información en tiempo real que no se puede acceder en el dispositivo, así como para una generación de texto e imágenes más potente.

VER: Hoja de trucos de ChatGPT: Una guía completa para 2024

Pero ChatGPT no es la única opción para que los usuarios de Mac accedan a recursos computacionales adicionales. Las solicitudes más intensivas pueden dirigirse a través de Private Cloud Compute, el nuevo sistema de inteligencia en la nube de Apple, que lo envía a servidores externos de Apple. Los datos transferidos durante este proceso no se almacenan ni se ponen a disposición de Apple, garantizando la privacidad.

Otras características

Espejo de iPhone

El Espejo de iPhone es una función que permite a los usuarios acceder totalmente e interactuar con su iPhone desde su Mac. El fondo de pantalla y los iconos del teléfono aparecen como una ventana en la pantalla de la PC, para que los usuarios puedan ver notificaciones, abrir aplicaciones y realizar tareas en él utilizando los controles de la Mac. El iPhone permanece bloqueado, mientras se realiza el Espejo de iPhone para mantenerlo privado.

Con el Espejo de iPhone, los usuarios de Mac pueden ver e interactuar con su iPhone en su PC.

Safari

Apple ha realizado varias mejoras en Safari como parte de la actualización de macOS 15. Un botón en la barra de direcciones mostrará Aspectos destacados de la página al hacer clic, como un resumen del contenido de la página, direcciones a través de Maps o enlaces para obtener más información.

La herramienta de Lectura ha sido renovada, ofreciendo una vista más simplificada del contenido que se está leyendo. Hay nuevas opciones de personalización para colores y fuentes, y la tabla de contenidos y el resumen aparecen en un panel lateral para artículos más largos.

Si aparece un video en una página web, Safari lo amplía y lo coloca en primer plano, o lo coloca en una ventana emergente más pequeña cuando el usuario cambia de ventana.

Safari en macOS 15 detectará videos y los pondrá en primer plano.

Organización de Ventanas

Si un usuario tiene varias ventanas abiertas en el escritorio y arrastra una de ellas hacia el borde de la pantalla, macOS Sequoia las moverá y redimensionará automáticamente para que estén en un acuerdo en mosaico intuitivo que maximice la visibilidad.

macOS 15 organizará múltiples ventanas para maximizar su visibilidad.

Videoconferencias

Al usar aplicaciones de videoconferencia como Zoom o FaceTime, macOS Sequoia mostrará al presentador una imagen de lo que exactamente será visible para otros participantes en la reunión cuando compartan su pantalla antes de compartirlo. También pueden usar fondos integrados o personalizados durante una videollamada.

macOS 15 mostrará a un presentador una vista previa de su pantalla antes de compartirla en una reunión.

Aplicación de Contraseñas

Reemplazando a Keychain, Contraseñas es una nueva aplicación para la Mac que almacena de forma segura todas las credenciales del usuario. Su contenido se sincroniza entre los dispositivos de Apple mediante iCloud con cifrado de extremo a extremo, y los dispositivos Windows con la aplicación iCloud para Windows.

VER: Mejores gestores de contraseñas para Mac

Calculadora y Calendario

La aplicación de Calculadora en macOS Sequoia ahora almacenará un historial de cálculos anteriores y podrá realizar conversiones de unidades. Las expresiones completas, incluidos paréntesis, trigonometría y otras operaciones, se pueden ver antes de presionar igual.

Calendar en macOS 15 muestra eventos y tareas introducidos en Recordatorios y tiene una Vista de Mes actualizada, más fácil de leer.

¿Qué dispositivos admiten macOS 15 Sequoia?

macOS Sequoia es compatible con los siguientes dispositivos:

iMac: 2019 y posteriores.

Mac Studio: 2022.

Mac mini: 2018 y posteriores.

Mac Pro: 2019 y posteriores.

iMac Pro: 2017 y posteriores.

MacBook Air: 2020 y posteriores.

MacBook Pro: 2018 y posteriores.

Apple Intelligence y sus funciones asociadas solo funcionarán en dispositivos con un chip de la serie M de Apple en su interior, por lo que M1 o más nuevos. Cualquier Mac anterior a 2020 que utilice un chip Intel no tendrá esta capacidad.

Por lo tanto, Apple Intelligence se ejecutará en los siguientes dispositivos:

MacBook Pro: 2021 o posterior, y 2020 versión M1 de 13 pulgadas.

MacBook Air: 2022 o posterior, y 2020 versión M1.

iMac: 2021 o posterior.

Mac mini: 2020 o posterior.

Mac Studio: 2022 o posterior.

Mac Pro: 2023.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de macOS 15 Sequoia?

Una versión beta de macOS Sequoia puede descargarse por los desarrolladores a través del Programa para Desarrolladores de Apple hoy, y estará disponible para el público a través del Programa de Software Beta de Apple en julio.

La versión final se lanzará como una actualización gratuita de software a todos los propietarios de Mac compatibles en otoño de 2024. Apple Intelligence se incluirá con la versión en dispositivos con un chip de la serie M.

¿Cómo descargar e instalar macOS 15 Sequoia?

Por ahora, solo los desarrolladores registrados pueden descargar la beta de macOS 15 Sequoia a través del Programa para Desarrolladores de Apple.

Los miembros del Programa para Desarrolladores pueden descargar el sistema operativo siguiendo estos pasos:

Abre Configuración en una Mac compatible e inicie sesión en un ID de Apple registrado para el Programa para Desarrolladores.

Navega a General y luego a Actualización de Software.

Asegúrate de que las Actualizaciones Beta estén encendidas; si está apagado, haz clic en el icono de información y selecciona macOS Sequoia Developer Beta en el menú desplegable de Actualizaciones Beta.

Ahora debería aparecer un banner de macOS 15 Beta en la pestaña de Actualización de Software. Haz clic en Actualizar Ahora para descargar e instalar.

Dado que esta es una versión beta del software, es posible que encuentres errores y problemas que puedes informar a Apple. Recuerda hacer una copia de seguridad de tu Mac antes de actualizar para asegurarte de que puedas restaurar tu sistema si es necesario.

¿Aún no estás listo para hacer la transición a Sequoia? Explora las hojas de trucos de TechRepublic para macOS 14 Sonoma y macOS 13 Ventura.