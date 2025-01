Fecha de lanzamiento del Apple Watch Ultra 3: Qué esperar

Obtener una idea de la fecha de lanzamiento del Apple Watch Ultra 3 no requiere espionaje corporativo. Tengo una respuesta bastante buena para ti aquí mismo. Apple es conocida por ser muy reservada cuando se trata de información, a menudo dejando a los usuarios depender de rumores y chismes hasta que la empresa haga su anuncio. A pesar de esto, algunas cosas pueden ser bastante cercanas a ciertas, incluido el lanzamiento del Apple Watch Ultra 3 este año.

En su boletín Power On, Mark Gurman de Bloomberg afirma que es probable que Apple proporcione una actualización para todos los modelos de Apple Watch este año, incluido el Ultra. La predicción de Gurman es para algún momento en 2025. Pero Apple ha mantenido un historial de anuncios y lanzamientos en septiembre. Esto incluye el Ultra 2 que fue anunciado durante el evento Wondelust de Apple en septiembre de 2023, y el Ultra original que fue anunciado durante el evento Far Out de Apple en septiembre de 2022.

Dado esta evidencia, la probabilidad de que Apple introduzca el Apple Watch Ultra 3 durante un evento a finales de 2025 es bastante alta. Personalmente, yo ya hice mi apuesta de que el iPhone 17 saldrá el 26 de septiembre de 2025, y basado en ciclos de lanzamiento anteriores, creo que el Ultra 3 tiene las mismas posibilidades de ser lanzado en esta fecha también. Es probable que el SE y el Series 11 también sean lanzados durante este período. Recuerda que estamos hablando de Apple, sin embargo, así que cualquier cosa puede suceder.

Qué Esperar del Apple Watch Ultra 3

En cuanto a las novedades, Gurman está seguro de que el Apple Watch SE verá un rediseño completo, mientras que el Ultra y el Series 11 mantendrán sus diseños de las generaciones anteriores. Sin embargo, es probable que el Ultra 3 reciba algunas mejoras importantes, incluyendo mensajería satelital y monitoreo de la presión arterial. Con la mensajería satelital, las personas podrán enviar mensajes sin necesidad de celular o Wi-Fi, y el monitoreo de la presión arterial puede ser literalmente un salvavidas.

Los informes también indican que el Ultra 3 puede recibir tecnología RedCap (Reduced Capability), que puede ayudar a mejorar la vida útil de la batería del dispositivo mientras reduce costos. También hay algunas actualizaciones probables que esperar, como hardware interno mejorado. Aunque esta puede que no sea la actualización más grande que la serie Ultra haya visto, aún tenemos bastante tiempo en 2025 para que lleguen más noticias.

Asegúrate de seguir leyendo The Mac Observer para mantenerte al día con las últimas noticias del Apple Watch Ultra.