Fearne Cotton proporciona actualización de salud después de cirugía.

Ella dijo que se siente “agradecida” y está “curando bien” después de la cirugía.

La presentadora, que conduce el podcast Happy Place, dijo que la experiencia le ha recordado a “ralentizar y cuidar de mí misma”.

Fearne Cotton da actualización de su salud después de la operación



El sábado, en una publicación de Instagram, dijo: “El cuerpo humano es increíble. En menos de tres semanas apenas se nota donde me quitaron el tumor”.

“Me siento casi normal. Mi oído todavía está bastante adormecido y mi rostro un poco sensible, pero aparte de eso me siento bien”.

La publicación de la mujer de 43 años incluía cuatro fotos de su mandíbula después de la cirugía en diferentes etapas de curación.

“Solo desliza si quieres ver las etapas graduales de curación”, advirtió a sus seguidores.

Explicó: “No es increíblemente desagradable, pero ciertamente luce peor que la foto número 1”.

“Encontré todo el proceso fascinante y me siento muy agradecida de que la operación haya ido bien y de que el tumor fuera benigno”.

“Mi cirujano, el Profesor Oflynn, me hizo sentir extremadamente tranquila y todas las enfermeras fueron auténticos ángeles”.

“La enfermera Jackie fue especialmente sorprendente mientras estaba en el hospital, diciéndome que dejara el teléfono y que durmiera, etc. Necesitaba una reprimenda firme a veces”.

“Me siento agradecida de que me esté curando bien y siempre llevaré esta cicatriz con orgullo. Un recordatorio de ralentizar y cuidar de mí misma”.

¿Qué es un tumor benigno?



Un tumor benigno es una masa de células que no es cancerosa. Suelen permanecer en un solo lugar y pueden ser eliminadas de forma segura durante la cirugía.

Después de que anunciara su cirugía en una publicación en Instagram, la ex presentadora de Gran Hermano Davina McCall le envió “mucho amor y sanación” en los comentarios.

En noviembre, McCall, de 57 años, se sometió a una cirugía para quitar un quiste coloide que es un tipo de tumor benigno raro lleno de líquido en el cerebro.

Cotton dijo que era “no solo afortunada” de que McCall sea una “buena amiga, sino también un faro de luz y positividad cuando se trata de este tipo de cosas”.

A principios del mes, Cotton anunció que ella y su esposo Jesse Wood “terminaríamos nuestro matrimonio” después de 10 años.

Cotton se casó con Wood, hijo del guitarrista de los Rolling Stones Ronnie Wood, en julio de 2014 y tienen un hijo, Rex, y una hija, Honey, juntos.

Cotton comenzó su carrera a finales de los años 90 presentando varios programas de televisión para niños para GMTV, CITV y CBBC.

Anteriormente presentó el Radio 1 Chart Show y programas de televisión como The Xtra Factor y Top Of The Pops. También fue panelista en Celebrity Juice de ITV.

Ella conduce Sounds Of The 90s con Fearne Cotton en BBC Radio 2.