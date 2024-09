FDX, NKE, CEG y más

Échale un vistazo a las empresas que están en boca de todos en la negociación de mediodía. FedEx – El gigante de la entrega se desplomó más del 13% después de informar una fuerte caída en sus ganancias trimestrales. La compañía también redujo su pronóstico de ingresos para el año completo. El CEO Raj Subramaniam dijo que la demanda industrial fue más suave de lo esperado, mientras que los clientes de FedEx continuaron cambiando a opciones de entrega más baratas y lentas, lo que apretó los beneficios. Nike – La acción de ropa subió un 5.8% después del anuncio de un cambio de CEO. El veterano de Nike, Elliott Hill, reemplazará a John Danahoe en octubre. Las acciones de la compañía estaban bajando alrededor del 25% para el año antes del anuncio. Constellation Energy – Las acciones subieron más del 17% después de que la compañía anunciara planes para reiniciar la planta nuclear Three Mile Island y vender esa energía a Microsoft para satisfacer las necesidades energéticas de sus centros de datos. Con eso, Microsoft comprará electricidad de la planta en un acuerdo de 20 años. Novo Nordisk – Las acciones cayeron un 5,5% después de resultados de ensayos decepcionantes de la píldora experimental para la obesidad de la empresa, monlunabant. Los analistas de Deutsche Bank calificaron los resultados de “poco impresionantes” en comparación con el orforglipron de Eli Lilly. Corbus Pharmaceuticals, que está desarrollando un medicamento similar al de Novo Nordisk, cayó alrededor del 60%. Los competidores Eli Lilly y Viking Therapeutics subieron un 1% y un 4.3%, respectivamente. Vistra – La acción subió más del 12% después de que la compañía de energía con sede en Texas anunciara que va a adquirir la totalidad del 15% que no posee en su subsidiaria Vistra Vision por casi $3.25 mil millones en efectivo. Se espera que la transacción se cierre el 31 de diciembre. Trump Media & Technology Group – Las acciones cayeron más del 6% después de que las restricciones de venta para el ex presidente Donald Trump y otros inversores iniciales terminaran. Lennar – Las acciones bajaron un 4%, a pesar de que el constructor de viviendas publicara un superávit de ingresos y ganancias del tercer trimestre fiscal. Lennar reportó ganancias por acción de $4.26 con ingresos de $9.42 mil millones. Mientras tanto, según LSEG, el consenso era de ganancias de $3.63 en $9.17 mil millones de ingresos. ASML – La acción de semiconductores cayó un 3,4% tras una rebaja de Morgan Stanley de sobreponderada a igual ponderada. Morgan Stanley dijo que la relación riesgo-recompensa se ha estado “equilibrando”. Centessa Pharmaceuticals – La acción de biotecnología subió más del 4% después de que Morgan Stanley la elevara de igual ponderada a sobreponderada. El banco dijo que ve el potencial para que el tratamiento para la narcolepsia de la empresa farmacéutica sea el mejor de su clase. Valero Energy – La acción de energía cayó casi un 3% después de que Piper Sandler la rebajara de sobreponderada a neutral, citando “menos margen para un rendimiento superior”. Chewy – Las acciones cayeron un 4.8% después de que el minorista de productos para mascotas anunciara una oferta pública de $500 millones de sus acciones de Clase A por Buddy Chester, una entidad afiliada a fondos asesorados por su mayor accionista. Además, Chewy planea comprar $300 millones de Buddy Chester y cancelar y retirar esas acciones recompradas después de la transacción. – Reportaje de Alex Harring, Brian Evans, Samantha Subin, Yun Li, Lisa Kailai Han, Jesse Pound y Michelle Fox de CNBC.