FBLG) en relación con su financiamiento de $25.0 millones por Investing.com

HOUSTON, 30 de diciembre de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – FibroBiologics, Inc. (Nasdaq: FBLG) (“FibroBiologics), una empresa biofarmacéutica en fase clínica con más de 160 patentes emitidas y pendientes centrada en el desarrollo de terapéuticas y posibles curas para enfermedades crónicas utilizando fibroblastos y materiales derivados de fibroblastos, anunció que ha celebrado un Acuerdo de Compra de Capital en Espera (SEPA) con YA II PN LTD. (Yorkville), un fondo de inversión gestionado por Yorkville Advisors Global, LP. El acuerdo permite a FibroBiologics, sujeto a condiciones habituales, vender hasta $25 millones en total de sus acciones comunes a Yorkville en el transcurso de dos años.

Yorkville acordó adelantar a FibroBiologics los primeros $15 millones disponibles bajo el SEPA en tres tramos iguales que se documentarán mediante pagarés convertibles. El primer tramo por un monto de $5 millones se financió al firmar el SEPA. Sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, el segundo tramo de $5 millones se financiará después de la presentación de una declaración de registro que cubra la reventa de las acciones emitidas a Yorkville bajo los pagarés, y el tercer tramo de $5 millones se financiará tras la efectividad de la declaración de registro y la recepción de la aprobación de los accionistas en cumplimiento de las normas de Nasdaq. FibroBiologics puede vender hasta $10 millones adicionales de sus acciones comunes a Yorkville, sujeto al consentimiento de Yorkville y otras condiciones, mientras los pagarés convertibles sigan vigentes.

“Los avances iniciales de esta financiación nos permitirán completar nuestro ensayo clínico de primera en humanos para úlceras diabéticas en el pie, así como los estudios IND habilitantes para nuestro programa de psoriasis”, dijo Pete O’Heeron, Fundador y Director Ejecutivo de FibroBiologics. Esperamos desarrollar aún más nuestras indicaciones de longevidad humana, esclerosis múltiple y cáncer utilizando el capital restante disponible bajo el SEPA.

Para obtener más información, visite el sitio web de FibroBiologics o envíe un correo electrónico a FibroBiologics a: [email protected]. Para obtener más información sobre el SEPA, incluidos los términos y condiciones importantes, consulte las presentaciones de FibroBiologics ante la Comisión de Valores y Bolsa, incluidos sus Informes Actuales en el Formulario 8-K presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa de vez en cuando.

Esta comunicación no constituirá una oferta para vender ni una solicitud de oferta para comprar, ni habrá ninguna venta de los valores discutidos en esta comunicación, en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación de conformidad con las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Declaración de advertencia sobre las declaraciones a futuro

Esta comunicación contiene “declaraciones a futuro” según se define en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones a futuro incluyen información sobre la financiación de los adelantos bajo el SEPA, la capacidad de FibroBiologics para vender acciones adicionales bajo el SEPA, y la capacidad de FibroBiologics para completar ensayos clínicos y estudios IND habilitantes y desarrollar sus otros programas e indicaciones. Estas declaraciones a futuro se basan en las expectativas actuales, estimaciones, proyecciones y creencias del equipo directivo de FibroBiologics, así como en un número de suposiciones relacionadas con eventos futuros. Estas declaraciones a futuro no garantizan un rendimiento futuro, condiciones o resultados, e implican un número de riesgos conocidos e desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales escapan al control del equipo directivo de FibroBiologics, que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados discutidos en las declaraciones a futuro, incluidos los establecidos bajo el título “Factores de riesgo” y en otros lugares de los informes anuales, trimestrales y actuales de FibroBiologics (es decir, Formulario 10-K, Formulario 10-Q y Formulario 8-K) presentados o suministrados a la SEC y cualquier presentación pública posterior. Las copias están disponibles en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. Estos riesgos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes incluyen, pero no se limitan a: (a) riesgos relacionados con la liquidez de FibroBiologics y su capacidad para mantener recursos de capital suficientes para llevar a cabo su negocio; (b) expectativas con respecto al inicio, progreso y resultados esperados de nuestros esfuerzos de I+D y estudios preclínicos; (c) la relación impredecible entre los resultados de I+D y preclínicos y los resultados de los estudios clínicos; y (d) la capacidad de FibroBiologics para cumplir con las condiciones estipuladas en el SEPA y acuerdos relacionados. Las declaraciones a futuro se refieren solo a la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no confíen en exceso en las declaraciones a futuro, y FibroBiologics no asume ninguna obligación y, salvo que lo requiera la ley, no tiene la intención de actualizar o revisar estas declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. FibroBiologics no ofrece garantía de que logrará sus expectativas.

Sobre FibroBiologics

Con sede en Houston, FibroBiologics es una empresa biofarmacéutica en fase clínica que desarrolla una cartera de tratamientos y posibles curas para enfermedades crónicas utilizando células de fibroblastos y materiales derivados de fibroblastos. FibroBiologics posee más de 160 patentes/patentes pendientes en EE. UU. e internacionalmente en diversos caminos clínicos, como degeneración discal, ortopedia, esclerosis múltiple, psoriasis, cicatrización de heridas, reversión de involución de órganos y cáncer. FibroBiologics representa la próxima generación de avance médico en terapia celular. Para obtener más información, visite www.FibroBiologics.com.

