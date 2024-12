Faruqi & Faruqi, LLP investiga reclamos en nombre de inversores de Symbotic por parte de Investing.com.

“

Faruqi & Faruqi, LLP Socio de Litigios de Valores James (Josh) Wilson alienta a los inversores que sufrieron pérdidas superiores a $100,000 en Symbotic a contactarlo directamente para discutir sus opciones

Si sufrió pérdidas superiores a $100,000 en Symbotic entre el 8 de febrero de 2024 y el 26 de noviembre de 2024 y le gustaría discutir sus derechos legales, llame directamente al socio de Faruqi & Faruqi, Josh Wilson, al 877-247-4292 o al 212-983-9330 (Ext. 1310).

[También puede hacer clic aquí para obtener información adicional].

Nueva York, Nueva York–(Newsfile Corp. – 25 de diciembre de 2024) – Faruqi & Faruqi, LLP, un importante bufete de abogados de valores a nivel nacional, está investigando posibles reclamaciones contra Symbotic Inc (NASDAQ:). (“Symbotic” o la “Compañía”) (NASDAQ: SYM) y recuerda a los inversores la fecha límite del 3 de febrero de 2025 para buscar el papel de demandante principal en una demanda colectiva de valores federales que se ha presentado contra la Compañía.

Faruqi & Faruqi es un destacado bufete de abogados de valores a nivel nacional con oficinas en Nueva York, Pennsylvania, California y Georgia.

Como se detalla a continuación, la demanda alega que la Compañía y sus ejecutivos violaron las leyes federales de valores al hacer declaraciones falsas y/o engañosas y/o al no revelar que: (1) Symbotic aceleró incorrectamente el reconocimiento de ingresos en sus estados financieros de 2024; y (2) como resultado, las declaraciones de los demandados sobre el negocio, operaciones y perspectivas de Symbotic eran materialmente falsas y engañosas y/o carecían de una base razonable en todo momento pertinente. Cuando los verdaderos detalles entraron en el mercado, la demanda afirma que los inversores sufrieron daños.

El 27 de noviembre de 2024, antes de la apertura del mercado, Symbotic presentó un informe actual en el Formulario 8-K ante la SEC en el que anunciaba que restablecería sus resultados financieros del año fiscal 2024. El informe afirmaba que Symbotic “identificó errores en su reconocimiento de ingresos relacionados con sobrecostos en ciertas implementaciones que no se facturarán, lo que también afectó los ingresos del sistema, el beneficio (pérdida) antes de impuestos sobre la renta, la ganancia neta (pérdida) y el margen bruto reconocidos en el segundo, tercer y cuarto trimestres del año fiscal 2024.”

Ante esta noticia, el precio de las acciones de Symbotic cayó $13.41 por acción, o 36%, para cerrar en $24 por acción el 27 de noviembre de 2024.

El demandante principal designado por el tribunal es el inversor con el mayor interés financiero en el alivio buscado por la clase que es adecuado y típico de los miembros de la clase que dirige y supervisa el litigio en nombre de la clase putativa. Cualquier miembro de la clase putativa puede solicitar al Tribunal que lo designe como demandante principal a través de un abogado de su elección, o puede optar por no hacer nada y permanecer como un miembro ausente de la clase. Su capacidad para compartir cualquier recuperación no se ve afectada por la decisión de actuar como demandante principal o no.

Faruqi & Faruqi, LLP también alienta a cualquier persona con información sobre la conducta de Symbotic a contactar al bufete, incluidos informantes, ex empleados, accionistas y otros.

Publicidad de abogados. Resultados anteriores no garantizan o predicen un resultado similar en lo que respecta a cualquier asunto futuro.

“