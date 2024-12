Faruqi & Faruqi, LLP investiga reclamos en nombre de inversores de Sun Communities por parte de Investing.com.

“

Faruqi & Faruqi, LLP Socio de Litigios de Valores James (Josh) Wilson alienta a los inversores que sufrieron pérdidas superiores a $50,000 en Sun Communities (NYSE:) a ponerse en contacto directamente con él para discutir sus opciones

Si sufrió pérdidas superiores a $50,000 en Sun Communities entre el 28 de febrero de 2019 y el 24 de septiembre de 2024 y le gustaría discutir sus derechos legales, llame al socio de Faruqi & Faruqi Josh Wilson directamente al 877-247-4292 o al 212-983-9330 (Ext. 1310).

[También puede hacer clic aquí para obtener información adicional]

Nueva York, Nueva York–(Newsfile Corp. – 29 de diciembre de 2024) – Faruqi & Faruqi, LLP, un bufete nacional líder en leyes de valores, está investigando posibles reclamaciones contra Sun Communities, Inc. (“Sun Communities” o la “Compañía”) (NYSE: SUI) y recuerda a los inversores la fecha límite del 10 de febrero de 2025 para buscar el papel de demandante principal en una demanda colectiva de valores federales que ha sido presentada contra la Compañía.

Faruqi & Faruqi es un bufete nacional líder en leyes de valores con oficinas en Nueva York, Pennsylvania, California y Georgia. La firma ha recuperado cientos de millones de dólares para inversores desde su fundación en 1995. Ver www.faruqilaw.com.

Como se detalla a continuación, la demanda alega que la Compañía y sus ejecutivos violaron las leyes federales de valores al hacer declaraciones falsas y/o engañosas y/o al no revelar hechos adversos materiales acerca de dónde provenía el dinero, es decir, préstamos no divulgados y una hipoteca de $4 millones. Es importante destacar que los Demandados ocultaron información clave sobre el comercio de acciones internas de los miembros de la Junta, préstamos obtenidos en nombre de SUI por el CEO Shiffman, y la hipoteca firmada por el CEO Shiffman en nombre de una entidad llamada DH Bingham Farms LLC. Dichas declaraciones sin estos hechos materiales causaron que el Demandante y otros accionistas compraran títulos de SUI a precios artificialmente inflados.

El 25 de septiembre de 2024, Blue Orca Capital publicó un informe alegando, entre otras cosas, que el CEO de Sun Communities “recibió un préstamo no divulgado de $4 millones de la familia de un Director supuestamente independiente que ha estado en el Comité de Auditoría y presidió el Comité de Compensación durante casi una década”.

Ante esta noticia, el precio de las acciones de Sun Communities cayó $1.62, o 1.2%, para cerrar en $137.48 por acción el 25 de septiembre de 2024, dañando así a los inversores.

El demandante principal designado por el tribunal es el inversor con el mayor interés financiero en el alivio buscado por la clase que es adecuado y representativo de los miembros de la clase que dirige y supervisa el litigio en nombre de la presunta clase. Cualquier miembro de la presunta clase puede solicitar al Tribunal que lo designe como demandante principal a través del abogado de su elección, o puede optar por no hacer nada y permanecer como un miembro ausente de la clase. Su capacidad para participar en cualquier recuperación no se ve afectada por la decisión de actuar como demandante principal o no.

Faruqi & Faruqi, LLP también alienta a cualquier persona con información sobre la conducta de Sun Communities a ponerse en contacto con la empresa, incluidos informantes, ex empleados, accionistas y otros.

Síganos para recibir actualizaciones en LinkedIn, en X, o en Facebook (NASDAQ:).

Publicidad de abogados. El bufete de abogados responsable de este anuncio es Faruqi & Faruqi, LLP (www.faruqilaw.com). Resultados anteriores no garantizan o predicen un resultado similar con respecto a ningún asunto futuro. Agradecemos la oportunidad de discutir su caso particular. Todas las comunicaciones serán tratadas de manera confidencial.

Para ver la versión fuente de este comunicado de prensa, visite https://www.newsfilecorp.com/release/234825

“