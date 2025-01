Faruqi & Faruqi, LLP investiga reclamos en nombre de inversionistas de Hasbro por Investing.com.

“

Faruqi & Faruqi, socio de litigios de valores de LLP, James (Josh) Wilson, anima a los inversores que hayan sufrido pérdidas superiores a $100,000 en Hasbro (NASDAQ:) a que se pongan en contacto con él directamente para discutir sus opciones

Si sufrió pérdidas superiores a $100,000 en Hasbro entre el 7 de febrero de 2022 y el 25 de octubre de 2023 y le gustaría discutir sus derechos legales, llame directamente al socio de Faruqi & Faruqi, Josh Wilson, al 877-247-4292 o al 212-983-9330 (Ext. 1310).

Nueva York, Nueva York–(Newsfile Corp. – 1 de enero de 2025) – Faruqi & Faruqi, LLP, un destacado bufete nacional de derecho de valores, está investigando posibles reclamaciones contra Hasbro, Inc. (“Hasbro” o la “Compañía”) (NASDAQ: HAS) y recuerda a los inversores la fecha límite del 13 de enero de 2025 para buscar el papel de demandante principal en una acción colectiva de valores federales que se ha presentado contra la Compañía.

Faruqi & Faruqi es un bufete nacional líder en derecho de valores con oficinas en Nueva York, Pennsylvania, California y Georgia. El bufete ha recuperado cientos de millones de dólares para los inversores desde su fundación en 1995. Consulte www.faruqilaw.com.

Como se detalla a continuación, la denuncia alega que la Compañía y sus ejecutivos violaron las leyes federales de valores al hacer afirmaciones falsas y/o engañosas y/o al no divulgar la calidad del inventario que tenía Hasbro, y representaban que sus niveles crecientes de inventario reflejaban una demanda sobresaliente y anticipada, en lugar de un exceso de suministro que superaba la disminución de la demanda. Como resultado de estas representaciones falsas, las acciones comunes de Hasbro se negociaron a precios artificialmente inflados durante todo el período de la Clase.

La verdad comenzó a emerger el 26 de enero de 2023, cuando la Compañía adelantó los resultados del cuarto trimestre para el año fiscal 2022. Hasbro, después de haber elogiado repetidamente la aparente fortaleza de la temporada navideña de 2022, ahora admitió que los ingresos se contraerían un 17% interanual. Para combatir las ventas debilitadas, Hasbro anunció que despediría al 15% de su fuerza laboral global, y al mismo tiempo anunció la salida inmediata de su Director de Operaciones.

Estas revelaciones hicieron que el precio de las acciones de Hasbro descendiera $5.17 por acción, o más del 8%. Sin embargo, los Demandados continuaron haciendo afirmaciones falsas y tranquilizadoras a los inversores con respecto a la magnitud de la acumulación de inventario.

La verdad se reveló aún más el 26 de octubre de 2023, cuando Hasbro anunció sus resultados financieros para el tercer trimestre del año fiscal 2023 y sorprendió a los inversores al revelar una disminución del 18% en los ingresos de Productos de Consumo año tras año, junto con una reducción significativa en la guía para el resto del año. Hasbro también reveló que estaba pronosticando “$50 millones o más en costos únicos” que se gastarían en “mover el inventario a nivel de minorista, marketing adicional para mover el inventario, costos adicionales de obsolescencia” en su segmento de Productos de Consumo.

Estas revelaciones hicieron que el precio de las acciones de Hasbro descendiera otros $6.38 por acción, o más del 11%.

El demandante principal designado por el tribunal es el inversor con el mayor interés financiero en el alivio buscado por la clase que es adecuado y típico de los miembros de la clase que dirige y supervisa el litigio en nombre de la clase putativa. Cualquier miembro de la clase putativa puede solicitar al Tribunal que lo designe como demandante principal a través del abogado de su elección, o puede optar por no hacer nada y permanecer como miembro ausente de la clase. Su capacidad para participar en cualquier recuperación no se ve afectada por la decisión de actuar como demandante principal o no.

Faruqi & Faruqi, LLP también anima a cualquier persona con información sobre la conducta de Hasbro a ponerse en contacto con el bufete, incluidos informantes, ex empleados, accionistas y otros.

