Faruqi & Faruqi, LLP investiga reclamaciones en nombre de inversores de ASML Holding por Investing.com

“

Faruqi & Faruqi, socio de litigios de valores de LLP, James (Josh) Wilson, alienta a los inversores que sufrieron pérdidas superiores a $100,000 en ASML a contactarlo directamente para discutir sus opciones.

Si sufrió pérdidas superiores a $100,000 en ASML entre el 24 de enero de 2024 y el 15 de octubre de 2024 y le gustaría discutir sus derechos legales, llame directamente al socio de Faruqi & Faruqi, Josh Wilson, al 877-247-4292 o al 212-983-9330 (Ext. 1310).

[También puede hacer clic aquí para obtener información adicional]

Nueva York, Nueva York–(Newsfile Corp. – 9 de enero de 2025) – Faruqi & Faruqi, LLP, un importante bufete de abogados de valores nacional, está investigando posibles reclamaciones contra ASML Holding (AS:) N.V. (“ASML” o la “Compañía”) (NASDAQ: ASML) y recuerda a los inversores la fecha límite del 13 de enero de 2025 para buscar el papel de demandante principal en una demanda colectiva de valores federales que se ha presentado contra la Compañía.

Faruqi & Faruqi es un destacado bufete de abogados de valores nacional con oficinas en Nueva York, Pennsylvania, California y Georgia. La firma ha recuperado cientos de millones de dólares para inversores desde su fundación en 1995. Ver www.faruqilaw.com.

Como se detalla a continuación, la demanda alega que la Compañía y sus ejecutivos violaron las leyes federales de valores al hacer declaraciones falsas y/o engañosas y/o al no revelar que: (1) los problemas que enfrentaban los proveedores, como ASML, en la industria de semiconductores eran mucho más graves de lo que los Demandantes habían indicado a los inversores; (2) el ritmo de recuperación de las ventas en la industria de semiconductores era mucho más lento de lo que los Demandantes habían reconocido públicamente; (3) los Demandantes habían creado la falsa impresión de que poseían información fiable sobre la demanda de clientes y el crecimiento previsto, al tiempo que minimizaban el riesgo derivado de las fluctuaciones macroeconómicas e industriales, así como de regulaciones más estrictas que restringían la exportación de tecnología de semiconductores, incluidos los productos que ASML vende; y (4) como resultado, las declaraciones de los Demandantes sobre el negocio, las operaciones y las perspectivas de la Compañía carecían de una base razonable.

El 15 de octubre de 2024, ASML publicó los resultados del tercer trimestre de 2024, revelando reservas trimestrales de 2.63 mil millones de euros, una disminución del 53% trimestre a trimestre. La Compañía también anunció que espera que las ventas netas totales para el año completo 2025 estén entre 30 mil millones y 35 mil millones de euros, con un margen bruto entre el 51% y el 53%.

Ante esta noticia, el precio de las acciones de ASML cayó $141.84, o un 16.26%, cerrando en $730.43 por acción el 15 de octubre de 2024, perjudicando así a los inversores.

El demandante principal designado por el tribunal es el inversor con el mayor interés financiero en el alivio solicitado por la clase, que es adecuado y típico de los miembros de la clase que dirige y supervisa el litigio en nombre de la clase potencial. Cualquier miembro de la clase potencial puede solicitar al Tribunal que lo designe como demandante principal a través del abogado de su elección, o puede optar por no hacer nada y permanecer como miembro ausente de la clase. Su capacidad para participar en cualquier recuperación no se ve afectada por la decisión de actuar como demandante principal o no.

Faruqi & Faruqi, LLP también alienta a cualquier persona con información sobre la conducta de ASML a contactar a la firma, incluidos informantes, ex empleados, accionistas y otros.

Síguenos para obtener actualizaciones en LinkedIn, en X o en Facebook (NASDAQ:).

Publicidad de abogados. El bufete de abogados responsable de este anuncio es Faruqi & Faruqi, LLP (www.faruqilaw.com). Los resultados anteriores no garantizan ni predicen un resultado similar respecto a ningún asunto futuro. Nos complace la oportunidad de discutir su caso particular. Todas las comunicaciones serán tratadas de manera confidencial.

Para ver la versión original de este comunicado de prensa, visite https://www.newsfilecorp.com/release/236493

“