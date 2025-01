Farage y por qué Badenoch no tiene tiempo para ‘estar atento a esto’

“

Veamos qué sucede. Esta fue la esencia del mensaje de año nuevo de Kemi Badenoch al país. Aunque a menudo son poco claros, estos mensajes deberían ofrecer una idea de cómo esperan los partidos enmarcar el debate en los próximos meses. El líder de los Tories no tenía nada más que “por favor, permanezca en la línea, su llamada es importante para nosotros”.

La política aborrece el vacío y, aunque nadie espera que Badenoch haya trabajado en toda su plataforma dos meses después de asumir el cargo, ella no tiene tanto tiempo como piensa. Muchas personas están observando este espacio y no con paciencia. Los conservadores están alarmados por la energía y la atención que está generando Nigel Farage con su Reform UK y ya están discutiendo cuánto tiempo tiene.

Un observador serio y bien conectado confesó recientemente que Boris Johnson tiene las mismas posibilidades de convertirse en el próximo primer ministro. No está solo en este argumento y al leer la reciente autobiografía del ex líder conservador, queda claro que él mismo no ha descartado la posibilidad.

Tal vez este tipo de conversaciones se deban al inminente (y antes inverosímil) regreso de Donald Trump o al sentido de crisis que le da un aire aventurero a la política occidental. Johnson encaja en ese molde, aunque hay razones convincentes por las que eso no sucederá. Todos sus seguidores más cercanos han abandonado Westminster. Le falta una base en el país y sea cual sea el equivalente en el Reino Unido de la multitud de Maga, parece que está mirando hacia Farage. Sobre todo, recuerda a los votantes por qué la marca Tory está desacreditada.

Lo que estas conversaciones iluminan es la profundidad de la crisis de los conservadores. La teoría de Boris es en última instancia una apuesta por un declive continuo y desesperado. Antes, un partido conservador derrotado podía reconstruirse lentamente y esperar a que el péndulo volviera a su favor. Pero el ascenso de Reforma niega a Badenoch ese tiempo y espacio. Farage puede estar dirigiendo su fuego hacia Labour, pero su primera misión es establecerse como la verdadera oposición.

Las primeras semanas de Badenoch han sido poco inspiradoras, desenfocadas y, en ocasiones, incluso ha caído en las manos de Reforma. Mientras ella se encuentra a sí misma, Farage ha estado acaparando los titulares. Tanto GB News como The Telegraph, dos de los medios de comunicación más importantes para la derecha, parecen meras extensiones de su operación de marketing. La membresía ha aumentado y ha recibido la bendición de Elon Musk. Farage tiene conocimientos en redes sociales y un ojo para una historia de noticias. Incluso cuando no está ganando directamente, está influyendo y alterando el debate, de manera más evidente en la inmigración.

Sobre todo, hay un apetito por su mensaje de que los dos grandes partidos están fallando y son indistinguibles. En la última elección, Labour y los Tories juntos solo consiguieron el 57 por ciento de los votos. El espacio para un disruptor con posibilidades de éxito parece estar ampliándose.

Ya, prominentes conservadores están hablando sobre el acuerdo que se debe hacer con él para recuperar el poder. Aun así, es posible ver más allá de parte del bombo. Aunque probablemente disfrutará de ganancias en las elecciones locales durante los próximos 18 meses, Reforma aún tiene un largo camino por recorrer. Una reciente encuesta de opinión electrificó a sus aliados al proyectar que podría ganar 71 escaños en la próxima elección. Sin embargo, esa misma encuesta también mostró que los Tories casi duplicaban su cantidad actual. Y en la medida en que se pueda tomar en serio una encuesta tan temprana, su mensaje esencial era la desilusión con Labour.

Una interpretación alternativa podría ser que Reforma está emergiendo como un facsímil nacionalista de los Demócratas Liberales (un paralelo que Farage reconoce) pero en el ámbito de la derecha política, un partido pirata con apoyo geográfico y demográfico y potencial en áreas donde los Conservadores tienen dificultades para desafiar a Labour. Reforma tiene un atractivo para la izquierda y la derecha, incluidos los votantes más pobres y mayores de Labour. Las inconsistencias ideológicas abundan, pero los partidos desafiantes generalmente son menos castigados por esto.

A pesar de todo su discurso de victoria, el verdadero objetivo de Reforma sigue siendo obtener suficientes votos para mantener el equilibrio de poder y forzar un cambio en el sistema electoral del Reino Unido, lo que podría remodelar permanentemente el mapa político.

Todo esto no es subestimar el potencial del partido, especialmente para forzar a otros partidos a adoptar su agenda. Su impulso es un fantasma de la política aún por venir. Su crecimiento depende de un gobierno impopular y de una oposición poco atractiva; las encuestas muestran una continua fragmentación electoral del tipo que permite a los partidos ganar escaños con porcentajes de votos relativamente bajos. Pero mientras que Labour tiene algo de tiempo para recuperar apoyo, Badenoch no lo tiene. Sería absurdo descartarla ahora, pero incluso sus simpatizantes sugieren que tiene un año o 18 meses para demostrar que puede reconstruir el partido.

Puede que sea necesario algún tipo de acuerdo (o simplemente un pacto de no agresión) para la próxima elección. Pero Badenoch no tiene que entrar en pánico ahora. Además, cualquier acuerdo que conduzca a una reforma electoral no está en el interés de su partido. Lo que ella necesita hacer es cambiar la narrativa de Reforma colocando a los Conservadores nuevamente en la conversación nacional como la voz principal de la oposición y en temas que no sean solo la inmigración. Afortunadamente, Labour ha regalado oportunidades en la economía que coinciden con sus instintos de desregulación y bajos impuestos. Los Tories, y Badenoch en particular, necesitan argumentar en contra de los aumentos de impuestos de Rachel Reeves. Lucir efectiva en este sentido le comprará el tiempo necesario para desarrollar su agenda.

Badenoch fue elegida porque los conservadores sintieron que tenía el carisma y la convicción para hacer que se les escuchara. Pero los renacidos de la derecha están aumentando a su alrededor y ella no tiene el lujo del tiempo para comprenderlo mientras una nación agradecida espera y observa.

