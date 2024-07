Farage y el Futuro del Partido Conservador del Reino Unido.

Al principio, Nigel Farage mantuvo la calma. Cuando los manifestantes interrumpieron un discurso de victoria electoral del Sr. Farage, veterano perturbador político de Gran Bretaña, activista antiinmigración y aliado del ex presidente Donald J. Trump, los ignoró. Pero a medida que el caos persistió en la conferencia de prensa del viernes, el Sr. Farage comenzó a gritar de vuelta, ahogando a los críticos gritando “¡aburrido!” en el micrófono no menos de nueve veces. Con el Sr. Farage presente, las cosas rara vez son aburridas, sin embargo, como ha descubierto recientemente el Partido Conservador de centro-derecha de Gran Bretaña a su costa. Reemplazado en el poder después de 14 años por una victoria aplastante del Partido Laborista, los Conservadores colapsaron en su peor derrota en la historia moderna, una pérdida impactante que ha dejado a los restos del partido en desorden. Por el contrario, el pequeño partido insurgente de Mr. Farage, Reform UK, está en una buena racha y lo ha elevado a un determinante central del futuro de la derecha política de Gran Bretaña, y quizás de la dirección general del país. Su presencia en la escena política y su retórica dura antiinmigración podrían tener una influencia crucial en la trayectoria de los Conservadores, cuyo líder, el ex primer ministro Rishi Sunak, anunció el viernes que se apartaría una vez que se eligiera un sucesor. Los candidatos de Reform ganaron cinco escaños en el Parlamento, incluido el Sr. Farage, por primera vez después de ocho intentos, y el partido también aseguró alrededor del 14 por ciento de los votos a nivel nacional. Según esa medida, Reform fue el tercer partido más exitoso en Gran Bretaña, lo que invita a comparaciones con el partido de extrema derecha en auge de Francia, el National Rally. “Reform tiene una base para crear un desafío serio no solo para los Conservadores, sino también para Keir Starmer y el Partido Laborista”, dijo Matthew Goodwin, un profesor de política en la Universidad de Kent, refiriéndose al nuevo primer ministro laborista de Gran Bretaña. “La pregunta es: ¿Puede Nigel Farage establecer una organización y una estructura de partido y una operación profesional que sea capaz de lograr lo que, históricamente, ha luchado por hacer con sus partidos anteriores?”

Desinflado, pugilístico y carismático, el Sr. Farage, de 60 años, es una figura polarizadora que ha sido durante mucho tiempo un irritante para el Partido Conservador, del que se retiró en 1992. Durante ese tiempo, él y sus aliados a menudo han sido desestimados y ridiculizados, incluso una vez por David Cameron, un ex líder que llamó a los simpatizantes del Partido de la Independencia del Reino Unido, o UKIP, que lideraba Mr. Farage, “bebés, lunáticos y racistas escondidos”. Pero fue la presión de UKIP la que obligó al Sr. Cameron a prometer un referéndum sobre el Brexit que luego perdió en 2016, poniendo fin a su tiempo en Downing Street. Recientemente, el Sr. Farage se había retirado de la política y decidió postularse en las elecciones generales solo en el último minuto. Pero su impacto fue eléctrico, su campaña contra la inmigración tocando un nervio crudo entre los Conservadores, cuyo gobierno ha presidido un triplete de migración legal desde que Gran Bretaña abandonó la Unión Europea. “Él tiene ese toque común”, dijo Tim Bale, profesor de política en la Universidad de Queen Mary de Londres. “Es un consumado comunicador político y tiene el carisma que muchos políticos más convencionales, porque tienen que lidiar con problemas reales en lugar de inventados, les resulta difícil igualar”. Algunos Conservadores de derecha querrían invitar al Sr. Farage de vuelta a su partido. Otros temen que aleje a sus votantes moderados. Ha sugerido que Reform podría reemplazar a los Conservadores y que incluso podría realizar un golpe en el partido. Pero sin hacer ninguna de las dos cosas, ya ha demostrado la amenaza que representa. En 2019, el Partido del Brexit, que entonces lideraba Mr. Farage, optó por no presentar candidatos contra muchos legisladores Conservadores, evitando el riesgo de que el voto de derecha se dividiera y ayudando a Boris Johnson, ex primer ministro, a una victoria arrolladora. La semana pasada, el nuevo partido de Mr. Farage luchó en las elecciones en todo el país, costándole decenas de escaños a los Tories. El profesor Goodwin calculó que en alrededor de 180 distritos electorales, el voto a favor de Reform fue mayor que el margen de derrota para los Conservadores. “Tienen problemas por múltiples lados”, dijo el profesor Goodwin, señalando que los Conservadores habían perdido votos frente al Laborismo y a los centristas Demócratas Liberales, “pero Farage es de lejos el mayor problema al que se enfrentan los Conservadores”. Ahora el partido se enfrenta a una decisión crítica sobre quién debería liderarlos y qué tipo de políticas abrazar. Una facción quiere un giro hacia la derecha para combatir a Reform, que, en las elecciones generales, erosionó el voto del Partido Conservador en zonas que apoyan el Brexit en el norte y el centro del país, a menudo allanando el camino para la victoria del Laborismo. El profesor Goodwin argumentó que, después del Brexit, el apoyo al Partido Conservador está ahora más concentrado entre los votantes que son más socialmente conservadores y hostiles a Europa. Pero los Tories también perdieron votos ante el Laborismo y ante los Demócratas Liberales pequeños, pro-europeos y centristas que ganaron 72 escaños al concentrar su campaña en distritos de la patria conservadora en el sur de Inglaterra, más socialmente liberal. “Los Conservadores perdieron esta elección en dos frentes, pero parecen estar mucho más preocupados por un frente que por el otro”, dijo el profesor Bale. Los Conservadores parecen culpar a Reform de su derrota, dijo, mientras ignoran el hecho de que las políticas de derecha que prometieron para contrarrestar la amenaza de Mr. Farage les habían costado votos en el centro político. La elección final de quién se convierte en líder conservador la hacen los miembros del partido, que suelen ser más mayores y de derechas que los británicos promedio. “Es difícil imaginar que un conservador más moderado sea seleccionado por unos miembros que son ideológica y demográficamente poco representativos del votante promedio”, dijo el profesor Bale. Para complicar las cosas para los moderados, su grupo de candidatos creíbles se redujo cuando Penny Mordaunt, una ministra de alto rango, perdió su escaño en las elecciones, sacándola de la contienda. Eso fortaleció las perspectivas de candidatos de derecha como Priti Patel, ex secretaria de interior; Kemi Badenoch, ex secretaria de negocios y comercio; y Suella Braverman, otra ex secretaria de interior. Algunas de sus retóricas han resonado con las de Mr. Farage y ha descrito la llegada de solicitantes de asilo en pequeños botes en la costa sur de Gran Bretaña como una “invasión”. Algunos Conservadores esperan que el propenso a escándalos pero carismático Mr. Johnson, que no se postuló en las elecciones, pueda regresar eventualmente para combatir la amenaza de Reform. La contendiente más abierta a invitar a Mr. Farage a las filas conservadoras es la Sra. Braverman, y los analistas no la consideran probable como líder. La mayoría de sus rivales están cautelosos con respecto a Mr. Farage, sintiendo quizás que estaría bien situado para eclipsarlos. “No creo que vayas a ver un Partido Conservador involucrado con Farage durante mucho tiempo; él simplemente no cree en el Partido Conservador”, dijo el profesor Goodwin. Hablando antes de las elecciones, Mr. Farage le dijo al New York Times que “realmente no puedo ver que el Partido Conservador, tal como lo conocemos, sea apto para ningún propósito en absoluto: el Brexit puso de relieve las divisiones entre las dos alas muy claras.” Al preguntarle si podría reincorporarse, Mr. Farage dijo: “No va a suceder.” Asumiendo que eso es correcto, mucho depende de su capacidad para convertir al novato Reform UK, que tiene solo una infraestructura esquelética, en una fuerza capaz de desafiar en las próximas elecciones generales, que deben celebrarse antes de 2029. Que pueda hacerlo está lejos de ser cierto. En las elecciones municipales, Reform se desempeñó significativamente peor de lo que lo hizo UKIP, lo que sugiere que su base de activistas es irregular y demostrando que es lo que el profesor Bale llama un “partido de césped artificial, en lugar de uno de base”. Comentarios racistas y homofóbicos hechos por algunos de los simpatizantes y candidatos de Reform han provocado indignación, subrayando su dificultad para evaluar a los seguidores clave. Y Mr. Farage, como líder de Reform, ha tenido dificultades para delegar o compartir el protagonismo. También tiene la reputación de discutir con colegas. Mr. Farage “claramente encuentra bastante difícil tolerar cualquier tipo de oposición o dirección alternativa para el partido sugerida por cualquier otra persona”, dijo el profesor Bale. “Es una sola banda definitiva.”