Farage explora reclamo criminal sobre el desbancarización de NatWest | Noticias de Finanzas

El líder de Reforma del Reino Unido, Nigel Farage, está explorando lanzar acciones penales privadas contra NatWest Group por el escándalo de desbancar que resultó en la salida de la ex directora del prestamista.

Sky News ha sabido que el Sr. Farage ha instruido a Chris Daw KC de Lincoln House Chambers para examinar si hay motivos para entablar un caso penal contra el gigante bancario.

El movimiento parece estar deliberadamente programado para coincidir con la publicación de los resultados anuales de NatWest el viernes por la mañana, que llegará justo unas semanas antes de que se espera que el gobierno venda sus últimas acciones restantes en la empresa, casi 17 años después de su rescate de £45,5 mil millones a los contribuyentes.

El Sr. Farage confirmó a Sky News el jueves por la noche que Grosvenor Law, que actúa en su nombre en procedimientos civiles separados contra el banco, había instruido a Mr. Daw KC para explorar un enjuiciamiento penal privado, añadiendo: “Esto es un asunto pendiente.”

Dan Morrison, socio de Grosvenor Law, dijo en un comunicado separado: “El Sr. Farage está preocupado por posibles cuestiones penales resultantes de la conducta del banco.

No deseamos proporcionar más detalles.

Por lo tanto, hemos decidido instruir a un destacado abogado penal.”

El furor generado por la desbancar que le costó el puesto a Dame Alison Rose, ex directora ejecutiva de NatWest, en el verano de 2023 se centró en si la filial del banco, Coutts, decidió cerrar las cuentas de Mr. Farage por motivos comerciales o políticos.

NatWest afirmó inicialmente que la motivación era comercial antes de que el Sr. Farage obtuviera pruebas internas del banco que sugerían que su política había sido un factor crucial en la decisión.

Esto desató una tormenta bajo el entonces gobierno conservador, con Rishi Sunak y Jeremy Hunt, el entonces primer ministro y canciller respectivamente, indicando a la junta de NatWest que habían perdido la fe en la capacidad de Dame Alison para liderar el banco.

Desde entonces, el regulador financiero ha instruido a los bancos y otras entidades financieras a hacer más para asegurar que los parlamentarios, altos funcionarios públicos y sus familias, conocidos como personas políticamente expuestas, o PEP, no sean tratados injustamente.

La decisión del Sr. Farage de contratar a Mr. Daw KC amenaza una nueva escalada contra uno de los bancos más grandes de Gran Bretaña en un momento en que algunos argumentan que se ha convertido en el político más influyente del país.

Llevó a Reforma a un puñado de escaños en las elecciones generales del año pasado, mientras que su partido quedó en segundo lugar en decenas de otras circunscripciones.

Los estrechos vínculos del líder de Reforma con Donald Trump, investido el mes pasado por segunda vez como presidente de EE. UU., han alimentado la idea de que podría desempeñar un papel aún más crucial en la formación de la identidad del próximo gobierno británico cuando el país vaya a las urnas en 2029.

Una encuesta de opinión reciente para Sky News realizada por YouGov puso a Reforma por delante tanto de Laboristas como de Conservadores por primera vez.

Desde el verano de 2023, las discusiones tentativas entre los representantes legales del Sr. Farage y NatWest sobre un posible acuerdo han fracasado en llegar a un acuerdo financiero.

Se esperaba que el Sr. Farage buscara millones de libras de la empresa, alegando que la disputa de desbancar había dañado su reputación.

A pesar de la amenaza de una nueva andanada legal por parte del Sr. Farage, NatWest, ahora dirigida por Paul Thwaite, se encuentra en su estado financiero más robusto en décadas.

La participación del gobierno en el banco ahora es inferior al 8%, y se espera una salida completa durante la primavera.

Un portavoz de NatWest dijo que no comentaban sobre clientes individuales.