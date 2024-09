Farage: Es posible que pueda convertirme en Primer Ministro | Noticias de Política

Nigel Farage ha hablado sobre sus aspiraciones como líder del partido Reforma UK e insiste en que podría convertirse en primer ministro. Él le dijo al corresponsal político de Sky Darren McCaffrey que la perspectiva de tomar el control en el número 10 en algún momento “puede que no sea probable, pero ciertamente es posible”. En una entrevista al margen de la conferencia anual de Reforma UK en Birmingham, también describió su intención de cambiar el partido y hacerlo más democrático. “No quiero que sea un partido de un solo hombre. Mira, esto no es un sistema presidencial. Si lo fuera, podría pensar de manera diferente al respecto. Pero no, no lo es. Debemos estar mucho más ampliamente basados”, dijo. También aceptó que había problemas con la percepción del partido por algunos durante las elecciones generales.