Farage dice que Zelenskyy no es un dictador y califica al Reino Unido y a Europa de ‘irrelevantes’ en las negociaciones de paz en Ucrania | Noticias de Política

Nigel Farage ha dicho que Volodymyr Zelenskyy no es un dictador, pero llamó al Reino Unido y a Europa “irrelevante” en las negociaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania.

El líder de Reform UK, que cuenta con Donald Trump como un cercano amigo, instó al presidente ucraniano a establecer un calendario para una elección.

El Sr. Trump dijo el miércoles que el Sr. Zelenskyy era “un dictador sin elecciones” y acusó falsamente a Ucrania de comenzar la guerra con Rusia.

El presidente de EE. UU. también afirmó que el líder ucraniano tiene una calificación de aprobación del 4%, pero un informe del Instituto Internacional de Sociología de Kiev ha dicho que el Sr. Zelenskyy “mantiene un nivel bastante alto de confianza pública” – alrededor del 57%.

Críticos de Farage habían cuestionado por qué había permanecido en silencio sobre los comentarios de Trump.

Otros líderes de partidos han respaldado fuertemente al presidente ucraniano, con Sir Keir Starmer llamándolo para expresar su apoyo, diciéndole que era “perfectamente razonable” para Ucrania “suspender las elecciones durante la guerra, como el Reino Unido hizo durante la Segunda Guerra Mundial”.

Pero, hablando el jueves, Farage le dijo a GB News: “Seamos claros, Zelenskyy no es un dictador”.

“No es un dictador, pero debe haber un cronograma para que el pueblo ucraniano pueda votar sobre un acuerdo de paz”.

Añadió: “Siempre debes tomar en serio las cosas que Donald Trump toma en serio, pero no siempre debes tomarlas literalmente”.

El líder de Reform argumentó que el Reino Unido tuvo elecciones durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945, por lo que Ucrania también podría hacerlo.

La guerra había terminado en Europa en mayo de 1945 y Winston Churchill convocó a regañadientes unas elecciones dos semanas después, después de 10 años sin votación, debido a la presión de sus socios de coalición laborista.

Sin embargo, las tropas aliadas seguían luchando en el Pacífico, con el Día de la Victoria sobre Japón (VJ Day) que no tuvo lugar hasta agosto de ese año.

Farage dijo que no había comentado sobre el ataque de Trump porque había estado volando a los EE. UU. y luego había sido de noche.

También llamó al Reino Unido y a Europa “irrelevantes” cuando se trata de negociar un acuerdo de paz entre Rusia y el Reino Unido.

Funcionarios de EE. UU. y Rusia estuvieron en Arabia Saudita esta semana para discutir un posible acuerdo de paz, pero ni Ucrania ni ningún representante europeo estuvieron allí.

Esto provocó una reunión de emergencia de líderes europeos en Francia a principios de esta semana.

Farage dijo que sugeriría que Europa y el gobierno del Reino Unido prestaran una atención muy seria a Donald Trump.

El líder liberal-demócrata Sir Ed Davey acusó a Farage de sonar “como un portavoz de Trump”.

Publicó en X: “Entonces Nigel Farage ha elegido explicar los comentarios escandalosos de Trump sobre el presidente Zelensky en lugar de hacer lo correcto y condenarlos. Profundamente decepcionante pero no sorprendente.

“Parece un portavoz de Trump. Definitivamente no habla por Gran Bretaña.”

El secretario de defensa fantasma conservador James Cartlidge también criticó los comentarios de Farage.

Escribió en X: “¿Por qué Farage cree que Ucrania debería tener un ‘calendario’ para las elecciones? No están pasando por una reforma del gobierno local, están en una guerra existencial y no saben cuándo terminará. Y ¿cree que Putin debería tener un cronograma para elecciones libres y justas? En realidad es un dictador”.