Fans de “I’m a Celeb” llorando a mares cuando Danny Jones se reúne con su hijo.

Sus amigos y familias hicieron una visita sorpresa en la jungla, con el hijo pequeño de Danny Jones de McFly, Cooper, y su esposa Georgia apareciendo para verlo.

Era la primera vez que Danny veía a su hijo en casi tres semanas y al abrazarse, ambos estaban “llorando lágrimas de felicidad”.

Los espectadores también estaban llorando mientras uno publicaba en X, anteriormente Twitter: “Oh Danny y Cooper, estoy llorando a moco tendido.”

“Dios mío, ¿por qué estoy llorando de verdad?” escribió otro.

Este fan también compartió: “Danny, qué momento tan hermoso entre él y su hijo.”

Alguien más dijo: “Danny me está haciendo llorar por segunda vez en un programa.”

Otros dijeron: “Danny y ahora Oti, estoy llorando ríos esta noche.”

Mientras algunos no estaban “listos para la reunión de Danny y Cooper”.

Al despedirse, Cooper le dijo a su papá Danny: “No quiero soltarte.”

¿Cuándo es la final de I’m a Celebrity 2024?



La final de I’m a Celebrity 2024 se llevará a cabo el domingo 8 de diciembre.

Se emitirá en ITV1 y ITVX a partir de las 9pm, y el programa terminará a las 10.40pm.

¡I’m a Celebrity…Get Me Out of Here! se transmite todos los días a las 9pm en ITV1 y ITVX.